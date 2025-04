Ex-alunos dos anos 80 da Escola Lauro Dornelles celebram o 2º encontro em Alegrete

O 2º Encontro dos Ex-Alunos dos Anos 80 da Escola Dr. Lauro Dornelles reuniu velhos amigos para reviver momentos que o tempo jamais apagou. O salão de eventos Baita Chão foi o cenário escolhido para essa celebração da amizade e das boas lembranças.

Com jantar servido pelo Belíssima Eventos e música ao vivo do cantor Robson Fontoura, a noite foi repleta de alegria e descontração. Um dos momentos mais emocionantes do encontro foi a homenagem aos colegas que já partiram. Em um instante de profunda sensibilidade, os presentes acenderam as lanternas dos celulares, como pequenas luzes da saudade, enquanto os nomes eram chamados — tal como nos tempos de escola.

A ausência de alguns colegas foi sentida, mas compreendida, devido aos compromissos pessoais de cada um.

Em especial, foi enviado um gesto de carinho e solidariedade à colega Vera Donatti, que reside em Florianópolis e enfrenta um tratamento de saúde. Com pensamentos positivos e palavras de apoio, os amigos reafirmaram o valor da união, mesmo à distância.

Durante o encontro, não faltaram gargalhadas, recordações dos professores, menções ao diretor Laurindo e aos famosos apelidos da época. O icônico roseiral do professor Bruno Mariot também foi lembrado com carinho. Tudo isso reforça o espírito do grupo, que preza pela leveza e inclusão, evitando temas polêmicos como política, religião ou futebol, para que todos se sintam bem-vindos e acolhidos.

A organização do evento contou com o empenho de Jorge Mendonça, um dos administradores do grupo, que cuidou para que tudo saísse perfeito. A colega Rosa Acorsi, também administradora e residente em Eldorado do Sul, participou ativamente pelo grupo de WhatsApp, acompanhando cada passo da comemoração.

O grupo mantém uma contribuição anual, carinhosamente chamada de “caixinha”, que viabiliza a realização do evento. O chamamento para o 3º Encontro já foi feito, e todos aqueles que não puderam comparecer neste ano estão, desde já, convidados para o próximo.

Mais do que um reencontro, o evento foi uma celebração da vida, das histórias partilhadas e dos laços que o tempo não apaga.