Ex-casal vai parar na DP por agressão física e verbal

Mulher não aceita o fim da relação com a ex-companheira e a situação vai parar na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Segundo registro policial, a vítima recebeu mensagens através do WhatsApp, de uma amiga pois a ex- companheira estaria em frente à sua residência no bairro Vila Izabel a intimidando, assim como, sua atual namorada. Por esse motivo, a vítima foi ao endereço para pedir que a acusada se retirasse e não fosse necessário envolver a polícia. Entretanto, descontrolada, a acusada a agrediu com chutes e socos, atingindo pernas e face. Diante da agressão física e verbal, a vítima acionou a Brigada Militar e as partes envolvidas foram levadas à dP para que o registro fosse realizado. O caso foi por volta das 3h de domingo, no bairro Vila Izabel.