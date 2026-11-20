Ao chegar ao endereço, os agentes constataram danos em um veículo pertencente à vítima e também na porta de entrada do imóvel. Conforme o relato apresentado, uma mulher teria forçado a entrada na residência, provocando os danos.

Durante a abordagem, a suspeita apresentava sinais de possível embriaguez e demonstrou resistência inicial à intervenção dos agentes.

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Diante da manifestação da vítima em representar criminalmente contra a mulher, ambas as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.

Segundo as informações da ocorrência, a condução foi realizada sem resistência, não sendo necessário o uso de algemas. Os direitos constitucionais da envolvida foram preservados durante todo o procedimento.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que deverá dar sequência aos procedimentos legais.