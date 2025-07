Ex-empresário bem sucedido vira ciclista viajante passa por Alegrete rumo ao Fim do Mundo

Uma viagem de auto conhecimento. Assim define o porto-alegrense radicado em Torres, Felipe Araújo Santos. Aos 35 anos, ele saiu de Torres, e está pedalando rumo à Patagônia.

Sem meta, sem projeto, ele pensa em ir até o Ushuaia, Segundo o ciclista, esta aventura faz parte de um projeto pessoal. Na volta pretende retornar pelo Chile, atravessando a Cordilheira dos Andes. Felipe está percorrendo uma média de 90 km por dia, e o total do percurso será de aproximadamente 6000 km.

O ciclista saiu de Torres no dia 7 de julho, e na quarta-feira (16), chegou em Alegrete. Hospedado numa propriedade de familiares de um primo, ele pernoitou e segue viagem nesta sexta rumo a Maçambará. Com familiares em Itaqui, Felipe vai passar por lá.

A reportagem conseguiu uma entrevista exclusiva com o aventureiro, através do ciclista Erlan Aita que atendeu o visitante em sua oficina e contatou o Portal Alegrete Tudo.

Na verdade, Felipe é natural de Porto Alegre, mas cresceu em Torres. Com 7 anos, já morava no litoral junto com a família. Aos 16 anos voltou para Porto Alegre pra fazer faculdade. Ele é formado em Administração de Empresas na URGS.

Seguiu carreira, no mercado imobiliário, executivo, onde iniciou como estagiário, chegou ao cargo de diretoria numa conceituada imobiliária da cidade. Mas ele conta que em determinado momento resolveu abrir o próprio negócio.

“Abri meu negócio em 2017. Uma empresa de consultoria e marketing de vendas para incorporadoras lá em Porto Alegre. A empresa deu muito certo. É um negócio que não existia, é um modelo de negócio que não existia, nem no Brasil”, revela Santos.

A empresa deu muito certo. E ele começou a ganhar muito dinheiro, muito rápido. E muito cedo. E justamente ganhar esse volume grande de dinheiro começou a lhe fazer repensar muita coisa. E, enfim, de uma forma geral, tudo começou a não fazer mais sentido para ele.

“Sabe, a vida começou a não fazer muito sentido aquele estilo de vida que eu estava levando. Eu tinha um relacionamento também. O relacionamento era parte boa, era maravilhoso, sensacional. Foi parte mais doida pra mim”, recorda.

– Mas, enfim, eu cheguei a conclusão que eu tinha que fazer algum movimento de vida. Eu tinha que sair do sistema por um tempo pra eu me conhecer, pra entender quem era, o que realmente ia me mover, porque o que me moveu a vida toda foi ganhar dinheiro e deu uma hora pra outra que ele deixou de fazer sentido – explica.

Felipe largou empresa, largou seu relacionamento também. E se jogou com uma mochila nas costas pelo Brasil. Ele viajou o país de 2019 até 2023. Foi uma viagem ao longo de toda a pandemia.

“Eu não parei de me mexer em nenhum momento, mas a pandemia mudou tudo para todo mundo. E para mim também. Eu acabei ficando muito sozinho, muito isolado, aprendi a me virar, a pegar a carona. E aos poucos eu fui mudando o meu estilo de viagem”, afirma o aventureiro.

“Nos primeiros seis meses eu já estava pegando carona. E dormindo com barraca na rua, em praças públicas, em posto de gasolina, na beira de rio, em baixo de marquise e qualquer coisa, assim, com rede também”, relembra.

Em 2023, ele retornou para Torres na casa da família. “Nunca mais fumei cigarro, larguei tudo, e aí virei guia de ecoturismo, em Praia Grande.

“Na viagem eu conheci muitos ciclos viajantes, muita gente que viajava de bike, aí eu botei na minha cabeça, cara, uma hora eu vou viajar de bike”, destaca. – Foi então, eu decidi que, cara vou fazer essa aventura agora de bicicleta e aí, em algum momento, eu não sei quando, né, eu não tô fazendo essa viagem assim como a outra, não é uma viagem com prazo, não tem plano, não tem uma ideia, né, eu tô querendo ir pro Ushuaia, mas é uma ideia, né, tudo pode acontecer no meio do caminho”, explica.

Para Felipe é um dia depois do outro. E nesta sexta ele sobe na bike com aproximadamente 50kg e desce a RS 566 rumo a Itaqui. “Então eu vou fazendo assim, eu vou conversando com as pessoas e as coisas vão acontecendo, então tudo pode acontecer, e isso funciona num curto prazo e num longo prazo também”, descreve o ciclista,

“E a ideia dessa viagem, claro, continua sendo uma busca por autoconhecimento. Hoje eu me conheço muito mais. Então eu ainda tenho muita coisa que eu quero olhar pra mim, quero me conhecer mais ainda, uma viagem dessas, tu ficar viajando de bicicleta sozinho, cara, tu fica o dia inteiro dentro da tua própria mente. Tu pensa muito, olha pra dentro de si, olha pro mundo, olha pra tudo. Isso tudo ainda segue sendo um dos meus propósitos da minha viagem, essa busca por crescimento espiritual”, explica o viajante.

Mas Felipe pretende seguir o que estabeleceu, chegar ao Fim do Mundo e subir para o Chile até Santiago. “Aí tudo é plano, mas não sei o que vai acontecer de fato. Mas é mais ou menos por aí, eu tenho dinheiro guardado ainda da época que eu era empresário e fui aprendendo a viver barato. Quanto menos tu vai gastar no teu estilo de vida, menos tu precisa de dinheiro, né. Então, aí tu não precisa trabalhar tanto”, ensina o estradeiro.