Ex, inconformada, não dá trégua para trabalhador

A vítima disse aos policiais civis, que teve um relacionamento com a acusado que durou cerca de seis anos. Porém, desde o rompimento, ela continua com as mesmas atitudes que lhe prejudicaram no trabalho. Conforme o homem, a ex- companheira enviou mensagens para o número da empresa com palavras ofensivas e a contratante o notificou. Ele ainda acrescentou que todas as desavenças provocadas pela acusada são em frente às filhas.

Falta de CNH e fraturas no acidente entre motos no Obelisco

Além de temer em relação às ameaças de que ela irá até a cidade onde reside a atual namorada da vítima. Por toda perturbação, o homem deseja representar contra a ex-companheira de 39 anos.