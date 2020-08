Ex- militares da 2ªCia Eng Cmb Mec reverenciam a memória do comandante Júlio César, falecido no domingo

Compartilhe









Na tarde desta segunda-feira (24), mais uma homenagem ao Comandante, Coronel de Engenharia Júlio César Neto da Silva.

Desta vez, o Grupo de ex-militares da 2ªCia Eng Cmb Mec, prestou a homenagem ao militar da reserva.

O Comandante que faleceu em Santa Maria, foi transladado para Alegrete, no domingo, onde ocorreram as últimas homenagens na Funerária Angelus.

Em nota enviada ao PAT, o grupo descreveu:

O Grupo de ex-militares da 2ªCia Eng Cmb Mec respeitosamente e com profundo pesar pelo falecimento ocorrido em 23 Agosto 2020, vem por meio desta prestar homenagem ao saudoso comandante – Cel Eng. Júlio César Neto da Silva que deixou a todos que conviveram com ele, um legado de bons exemplos, de humildade, humanidade, amor e respeito para com todos. Ao amigo Júlio César deixamos nossos agradecimentos pelos sábios conselhos, pelo exemplo virtuoso de sua vida.

Fostes um exemplo de como comandar homens livres, de liderar através da confiança que conquistou de cada um de seus comandados. Receba onde estiveres, de todos seus ex- combatentes e eternos amigos, nossa saudosa continência.

Pedimos aos anjos de luz que o conduza até a justa e merecida morada junto aos grandes homens que habitam nos céus ao lado de Deus. Pedimos a Deus que conforte aos familiares e entes queridos do nosso saudoso amigo Júlio César Neto da Silva.

Grupo de ex militares da [email protected] CIA ENG CMB MEC

Em setembro do ano passado, aconteceu em Alegrete, na 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, o 1º Encontro dos Veteranos e Eternos Integrantes, com a presença de aproximadamente 110 convidados entre eles militares das turmas de 1987 a 2018, seus familiares e entre os participantes, o Coronel Júlio César.

Além da formatura militar, também, ocorreu, no dia, a inauguração de uma placa em homenagem aos primeiros integrantes da companhia, coroando com o desfile e a entrada simbólica pelo portão das armas, além da visitação às instalações.