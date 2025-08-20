Ex-monitora do Rotativo desabafa – “Era dali o meu sustento, para mim e meus filhos”

No dia 26 de junho foi o último dia de cobrança do estacionamento rotativo na área azul em Alegrete. Por conta do fim do contrato, a empresa encerrou o serviço na cidade após 10 anos de atividade. A prefeitura abriu um novo processo licitatório que deve apontar a empresas vencedora em menos de 30 dias.

Às vésperas de completar 60 dias sem cobrança do rotativo, muito se tem falado. Inclusive o Centro Empresarial foi à Câmara pedir o retorno imediato do serviço. Motoristas se dividem entre a necessidade da cobrança ou não. Populares se manifestam contrários, outros defendem.

A reportagem do PAT ouviu uma colaboradora que prestou serviços na empresa que explorou a área azul por 8 anos. Por respeito a privacidade e de comum acordo com a entrevistada, o nome será omitido.

Buscar saber o outro lado, de quem está desempregado e na incerteza de que vai retornar as atividades foi a pauta principal. Mãe de três filhos, ela conta que foi admitida no momento que mais precisava. No ano de 2017, ela iniciou a trabalhar como monitora.

“Fui trabalhando aos poucos, passando por várias dificuldades particulares e ali fui superando elas dia após dia”, destaca. Foram 8 anos, fazendo sol ou chuva, cobrando vagas e contato direto com motoristas. Por muitas vezes ouviu desrespeitos, mas nem por isso deixou de cumprir com sua função.

“Na verdade eu fiquei muito sensibilizada com a saída do rotativo. Era dali o meu sustento, para mim e para meus filhos. Sabe, para muitos o estacionamento rotativo é ruim, no caso de cobrar os carros estacionados, mas isso gerou empregos, não somente para mim, mas para as demais colegas também”, fala em tom de desabafo.

“Meu maior obstáculo nesse tempo todo foi enfrentar o sol, a chuva, mas sempre como gostei do que eu fazia, sempre dava meu melhor”, revela a desempregada.

A ex-monitora, embora apreensiva com o desfecho da nova licitação, fala que assim como ela e os demais colegas que prestavam serviço no rotativo, contam com o apoio da população para rever seus pensamentos e aceitarem a volta do estacionamento pago. “Pensem na questão da geração de empregos na cidade”, comenta.

A situação da entrevistada é de expectativa, Temerosa quanto ao futuro, embora tenha recebido seus direitos trabalhistas, tudo tem prazo e o sustento de famílias pode estar ameaçado se não retornar ao mercado de trabalho.

“Todos os dias crio uma expectativa da retomada do Rotativo ou até de outra empresa que vier. Está tudo nas mãos de Deus”, enfatiza.