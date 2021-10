Ex-vereador Celeni Viana planeja projeto para acolher idosos que precisam de companhia

O ex vereador Celeni Viana sempre circula a pé pela cidade desde o bairro São João até o seu trabalho na Rua Barão do Amazonas. Sempre atento à cidade, ele esta montando um projeto que visa beneficiar idosos aposentados.

Viana quer junto com parceiros montar um centro de referência para idoso, projeto voltado ao lazer, saúde e bem estar .

“Temos muitos idosos sem famílias que vivem sozinhos e que so têm uns aos outros. Para que tenham uma velhice mais saudável, seria muito importante um local para eles”.

O ex vereador lembrou que uma casa no Centro, como aquele espaço da Viação Férrea seria, excelente para acolher quem chegou à terceira idade e precisa de companhia. Sala de jogos, entretenimento, atividades físicas compatíveis com a idade e informática para que aprendam as novas tecnologias, seria algo ímpar em Alegrete, salientou.

Dentro os parceiros, lembrou da Prefeitura, Judiciário e disse que mesmo que não seja mais vereador ainda pensa e gosta de ajudar pessoas e sua cidade.

Disse ainda que nossa população está envelhecendo e temos que pensar neles, que tanto já contribuíram com a cidade, salientou.