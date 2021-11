Ex-vereador e radialista Carlos Almeida está há 40 dias lutando contra grave infecção

O radialista e ex-vereador Carlos Almeida é um guerreiro. Ele que fez um relato emocionante em julho de 2020, ao PAT, agradecendo a todas as orações por um problema de saúde enfrentado naquele ano após uma cirurgia no quadril e um AVC, novamente está mostrando o quanto a fé e as orações são importantes e se emociona pelo carinho de todos.

Internado na Santa Casa de Alegrete há 44 dias, devido a um quadro de infecção grave que resultou em um procedimento cirúrgico, Carlinhos como é conhecido, se mantém firme.

Neste momento, de acordo com a filha, Marcele Favero Almeida, a situação é estável mas inspira cuidados e não há previsão de alta.

Contudo, acrescenta que todas as mensagens e recados são repassados a ele, que se emociona e fica muito feliz. Carlinhos e a família agradecem todas as manifestações de carinho, apoio e correntes de orações.

Ele afirma que logo estará nas redes de comunicações falando com todos. Para descontrair, Marcele acrescenta que os assuntos preferidos são futebol e política. Mas ele está interagindo sobre tudo e quer sempre ficar atualizado.

Para encerrar, Marcele acrescenta que: às vezes é necessário perder o chão para descobrir que é possível voar e agradece em seu nome e da família ao incansável e dedicado Dr Jocelmo Jaques que cuida com carinho e muita atenção do quadro de saúde do pai, além de todo quadro de funcionários da Santa Casa sem citar nomes, pois são verdadeiros anjos. Assim como, a esposa, Jaida Favero, que com afinco está ao seu lado.

Veja no link abaixo a matéria realizada em 2020

