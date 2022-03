Ex-vereador Ildemar Antunes Dorneles morre aos 76 anos em Alegrete

Ele estava hospitalizado na Santa Casa de Alegrete. Não há informações sobre a causa do óbito.

Ildemar, de acordo com ex-vereador Celeni Viana, era um homem muito ponderado, bastante articulado, mesmo que fosse de poucas palavras, trabalhava como mineiro e era muito de executar. Gostava de construir e fazer acontecer suas ideias – pontua.

Golpe do reboque que já foi vendido várias vezes

De 1997 a 2000, ambos atuaram na Câmara de Vereadores de Alegrete e Celeni acrescenta que Ildemar era uma pessoa gentil, querida e de um coração super afável. Homem simples, de muita paz no falar e no ser. Era um político bastante acessível e tinha muitos admiradores na cidade, por seu jeito acolhedor e bastante sincero e direto – acrescenta.

Ex-aluno foi desafiado: pegou a enxada e foi limpar o Oswaldo Aranha

“Na última vez que falamos foi na rua da Câmara de Vereadores e recordamos nossos mandatos e a grande amizade e admiração recíproca que construímos. Alegrete perdeu em sua saída do legislativo e perde muito mais agora porque é definitivo. Seu Ildemar deixa saudade e trabalho social – finaliza o ex-vereador.

O jornalista Alair Almeida descreveu:” homem de partido, político correto, vereador da causa comunitária. Quando assessor de imprensa e diretor administrativo da Câmara nos anos 90, convivi com a amizade do então vereador Ildemar , com sua calma, seu jeito produtivo de trabalho legislativo e respeito com seus colegas. Os Progressistas emitiram nota de pesar pelo falecimento de Ildemar que foi tesoureiro e membro do diretório por longos anos e manifestou solidariedade à família”.

Idelmar era militar aposentado e também esteve à frente de um dos clubes mais tradicionais de Alegrete, o Clube Juventude.

As últimas homenagens estão acontecendo a cargo da Funerária Angelus na Avenida da Saudade, perto do cemitério. O sepultamento será às 17h, desta segunda-feira(7).