Ex-vereador preso por tentativa de feminicídio em Santiago: mãe e filha são feridas a facadas

Na tarde deste domingo (11), uma tentativa de feminicídio assustou moradores de Santiago. Mãe (Susi Quadros) e filha foram feridas a facadas por um homem que, segundo informações preliminares, seria namorado da mulher, mas não mora com elas.

O ataque aconteceu no 9º andar do prédio do PAM, em frente à pracinha de brinquedos. A polícia foi chamada e prendeu o agressor no local. Ele ainda tentou pular do prédio, mas foi contido pelos policiais.

As vítimas foram atendidas no PAM, cobertas de sangue. A mãe, por estar mais gravemente ferida, precisou ser levada ao hospital. Ela foi atingida no pescoço e mãos. Já a filha em tentativa de defender a mãe foi atingida nas mãos.

Yasmin fez a sutura no dedo da mão e liberada; Susi Quadros apresenta ferimentos de faca em ambas as mãos, antebraço e pescoço. Foi encaminhada para cirurgia em dedos da mão, devido ruptura de tendões.

Mais detalhes:

Segundo informações, enquanto ele esfaqueava a mulher, a filha avançou contra o agressor. Foi nesse momento que conseguiram abrir a porta do apartamento e pedir socorro. Um vizinho teria atingido o suspeito com um extintor na cabeça, o que deu tempo para as duas se esconderem em outro apartamento.

Segundo informações do blog Rafael Nemitz, o acusado foi identificado como Fábio Franco, ex-vereador de Jaguari.

Fonte: NP Expresso e Rafael Nemitz