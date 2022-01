Ex-vereador protocola pedido para compra de UTI móvel

Share on Email

O ex vereador Celeni Viana, sempre ligado à área de saúde do Município, protocolou uma solicitação à Prefeitura para que utilize parte de um recurso atrasado do Estado que foi creditado ao Município para compra de uma ambulância.

Ele informou que o valor de 4, 6 milhões de recurso atrasado desde 2014 à saúde do Município foi depositado na conta da Prefeitura

É um valor considerável e solicitou que parte seja utilizado para compra uma ambulância UTI móvel para remoção de pacientes mais necessitados para tratamento em outros municípios, para que não aconteça o que houve com a servidora pública Neidi Garcia que por falta de transporte em tempo hábil acabou vindo a óbito em 2020.

De acordo com Celeni Viana que, atualmente, trabalha no IRGA, o valor já está na conta desde novembro e conforme ele protocolou é recurso livre o que facilita o seu uso.

Faço esse pedido à Prefeitura, em nome de mais de 70 mil alegretenses, porque nunca esqueci o que houve com a Neidi em que na época uma pessoa de São Francisco de Assis se disponibilizou de graça a transportar essa paciente para Uruguaiana, só que não dava mais tempo

O prefeito em exercício, Jesse Trindade dos Santos, disse que estão avaliando internamente como será utilizado esse recurso e tudo passa pelos Secretários que tem a competência para elencar demandas e maiores necessidades em cada pasta.