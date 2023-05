Exame de graduação no Taekwondo e Muay Thai movimentou os praticantes do esporte

O exame de graduação é uma avaliação que os mestres de Taekwondo realizam com os alunos matriculados na modalidade, a fim de verificar o seu progresso e conceder a mudança de faixa. Durante o exame, crianças, adolescentes e adultos tiveram a oportunidade de demonstrar tudo o que aprenderam durante os treinamentos, visando alcançar a mudança de faixa desejada.

Leia mais: Tristeza e comoção pela morte prematura de jovem de 17 anos em Alegrete

No Taekwondo, existe uma sequência de faixas que representam as graduações: branca, amarela, verde, azul, vermelha, preta e DAN (graduações superiores). O exame de iniciação serve não apenas para testar os conhecimentos adquiridos pelos alunos, mas também para incentivar a vontade de aprender e focar nos objetivos de superar desafios.

Leia mais: A despedida ao soldado Jardim foi com honras militares e muita comoção

Daniel Dias Tavares, com 20 anos de experiência no Taekwondo e 15 como professor, destacou a importância do esporte para quem o pratica. Tanto o Taekwondo quanto o Muay Thai são modalidades esportivas excelentes que proporcionam bem-estar, auxiliam na manutenção da saúde física e emocional, melhoram a coordenação, mobilidade, flexibilidade e promovem a interação social e inclusão social, entre outros benefícios.

Durante o exame de iniciação em Alegrete, diversos alunos obtiveram sucesso na mudança de faixa, representando o resultado do esforço e dedicação nos treinamentos. Aluno de Taekwondo que progrediu da faixa branca para a faixa cinza inclui Fabio Aguiar Medeiros dos Santos. Já os alunos que avançaram da faixa cinza para a faixa amarela foram Brayan Brandolt Tavares, Heitor Rosso Gomes do Nascimento, Everton Jr Gonçalves Vieira, Eric Nascimento da Silva, Helena Rosso Gomes Welter, Marco Aurélio Medeiro dos Santos, Francisco Rubim Pedroso, Nikólas Cássio Carvalho Dorneles e Fábio Aguiar Medeiros dos Santos.

Leia mais: A comovente história da venezuelana que escolheu Alegrete para viver com três filhos

No Muay Thai, também houve alunos que tiveram sua evolução reconhecidamente no exame de graduação. Alunos que mudaram do 1º khan branco para o 2º khan amarelo incluem Fernando Severo Fagundes, Neita Rosso Gomes do Nascimento, Pâmela Thais de Saldanha Rosado, Fernando Vargas Vieira e William Gustavo Leivas Fortes. Os alunos que progrediram do 2º khan amarelo para o 3º khan amarelo com branco foram Brayan Brandolt Tavares, Juliani Suelen Rodrigues Brandolt e Felipe Rocha do Nascimento.

O evento contou com a presença do Mestre Alzemiro de Carvalho, o primeiro 9º Dan de Taekwondo do estado, com bandeira na Coreia. Além disso, o Mestre Alzemiro foi vice-presidente da Federação Gaúcha de Taekwondo por mais de 15 anos, demonstrando sua dedicação e contribuição para o desenvolvimento das artes nacionais.

Leia mais: O alegretense que foi barrado no Congresso Nacional há oito anos, agora retornou como assessor parlamentar

O exame de ingresso de Taekwondo e Muay Thai em Alegrete foi mais uma oportunidade para os praticantes dessas modalidades mostrarem seu progresso, liderança e comprometimento com o esporte. O reconhecimento e as conquistas das novas faixas representam não apenas um marco individual, mas também uma celebração da disciplina e dos valores transmitidos por essas artes marciais milenares.

Com informações Gisele da Luz e Daniel Tavares

Fotos: Gisele da Luz