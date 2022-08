Exames de sanidade de cavalos serão exigidos nos Festejos Farroupilha

Share on Email

Ainda estamos há mais de um mês dos Festejos Farroupilha e uma questão será obrservada, a que envolve os cuidados com os cavalos, que junto com os gaúchos e prendas, são grandes atrativos dessa festa que toma conta de Alegrete no mês de setembro.

Uma questão que todos devem ficar atentos é quanto aos exames de sanidade animal nos cavalos, exigência da Inspetoria Veterinária.

O vereador e Coordenador dos Festejos, Cléo Trindade, informa que os animais devem fazer todas as vacinas que incluem a do mormo, influenza equina e apresentar a carteira. Também será necessário emitir as GTAS para trazer os animais para o Desfile de 20 de setembro.

Uma ação que ele está tentando conseguir, através das parceirias é um valor menor nas vacinas, com os Veterinários, já que existe os que não têm condições de pagar e o valor integral de todas as vacinas custa de 150 a 200 reais, disse Trindade.