Excursão do Consulado do Grêmio já está em Porto Alegre para a final do Gauchão

Na manhã deste sábado (2), a excursão promovida pelo consulado alegretense do Grêmio pegou a estrada rumo a Arena. Os gremistas vão se somar ao restante de torcedores em Porto Alegre, para empurrar o time neste confronto entre Grêmio e Ypiranga que marca a decisão do Gauchão 2022.

A partida acontece às 16h30 deste sábado (02/04) e os portões serão abertos às 14h30.

Como sempre, o Cônsul Adão Ramos responsável pela caravana está confiante no resultado positivo. O grupo promove um churrasco na Arena e retorna à noite. Daí em diante os alegretenses invadem o estádio para acompanhar o Grêmio. No jogo de ida, o time porto-alegrense, que pode ser pentacampeão, superou o adversário do interior, dono da melhor campanha da primeira fase, por 1 a o e inicia o derradeiro embate com uma pequena, mas importante vantagem.

