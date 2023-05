Execução choca Santiago: homem que sobreviveu a acidente com botijão de gás é morto a tiros em casa

O homem de 30 anos havia escapado de um acidente com botijão de gás em um restaurante meses antes e passou um tempo internado, inclusive no CTI em Porto Alegre. Agora, sua vida foi brutalmente interrompida em sua própria casa, no bairro Viste Alegre, por um atirador desconhecido que fugiu antes da chegada dos policiais.

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram chamadas para investigar o caso, mas até o momento, a motivação do crime ainda é desconhecida. As câmeras de segurança estão sendo conduzidas na tentativa de identificar o autor do assassinato. Enquanto isso, os peritos do Instituto Geral de Perícias realizaram a perícia no local do crime e no corpo de Felipe, antes de encaminhá-lo para exame de necropsia.

Com informações: Blog Rafael Nemitz

Foto reprodução