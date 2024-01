Execução: homem é morto a tiros em Alegrete

No dia 1º de janeiro, por volta das 22 h, Alegrete registrou o primeiro homicídio do ano. De acordo com informações apuradas pelo PAT, a vítima, identificada como Otavio Godoi Pereira, de 45 anos, proprietário de um estabelecimento comercial 24 horas localizado no bairro Promorar, foi alvo de disparos de arma de fogo enquanto estava em seu local de trabalho.

Otavio, que atendia seus clientes por meio de uma janela no estabelecimento, foi surpreendido por um indivíduo não identificado, até o momento, que chegou e efetuou cinco disparos, todos atingindo a região torácica da vítima. O crime aconteceu no momento em que Otavio se encontrava sozinho no estabelecimento.

Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta da meia-noite.

A arma utilizada no crime foi identificada como uma pistola calibre .380. Até o momento, não há suspeitos identificados, e as autoridades estão conduzindo investigações.