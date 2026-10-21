Executivo veta lei de placas informativas em imóveis alugados pela prefeitura

O Poder Executivo vetou integralmente o projeto de lei que obriga a prefeitura a fixar placas com o valor do aluguel nos imóveis que loca em Alegrete, e a Câmara de Vereadores ainda não decidiu o que fazer com o veto. Na sessão de quinta-feira (15/10), a discussão foi interrompida por um pedido de vista.

O que prevê o projeto vetado

O Projeto de Lei nº 0028/2026, do vereador Vagner Fan, aprovado pelos vereadores em agosto, determina que todo imóvel alugado pela Administração Pública tenha uma placa informativa em local visível. A placa deve trazer três dados:

a data de início do contrato de locação;

o valor mensal do aluguel;

o prazo de vigência do contrato.

Na época da aprovação, o texto recebeu emendas e foi aprovado com 13 votos favoráveis e uma abstenção. O autor citou como exemplos a casa que abriga a ESF central, na rua Tamandaré, e o prédio onde funciona a ESF da Vila Nova, na rua Simplício Jaques.

Os argumentos do Executivo

Na justificativa do veto, o Executivo sustenta que as informações previstas no projeto já estão disponíveis nos canais oficiais de transparência e publicidade. Também aponta que a medida seria contrária ao interesse público, por critérios como eficiência, economicidade e racionalização dos procedimentos administrativos.

O que acontece agora

Durante a 59ª Sessão Ordinária, foi solicitado pedido de vista do veto, o que adiou a análise. Cabe ao plenário decidir se mantém ou derruba o veto. Até a divulgação do comunicado da Câmara sobre a sessão, o resultado dessa votação não havia sido informado.

A Câmara retoma os trabalhos nesta semana: a 60ª Sessão Ordinária foi marcada para segunda-feira (19), às 18h, seguida da abertura da 23ª Semana da Câmara, com programação aberta à comunidade. Uma nova sessão está prevista para quinta-feira (22), às 9h. Outras decisões recentes do plenário, como o crédito de R$ 105 mil para a saúde, também estão no portal.

Fonte: Câmara Municipal de Alegrete (sessão de 15/10/2026).