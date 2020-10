Exemplo de cidadania: Moradores limpam avenida do Balneário Caverá

Compartilhe















No último final de semana um leitor do PAT realizou o registro de uma ação coletiva no Balneário Caverá, em Alegrete.

De acordo com ele, um grupo de moradores, apesar do sol escaldante que fazia no último domingo, dedicou-se a fazer uma limpeza em grande parte da Avenida.

O trabalho realizado de forma voluntária não passou despercebido. “Estamos vivendo um momento que é difícil, muitas vezes, limpar em frente à própria casa, quanto mais realizar algo em prol do coletivo. Achei muito interessante e fiz o registro pois acredito que essas situações devem servir como exemplos para muitas outras pessoas. No mesmo domingo, também presenciei o desrespeito de muitos indivíduos que se aglomeraram próximo ao Rio, algo que não é permitido.

Então, são dois pesos e duas medidas, onde de um lado se vê a educação, empatia e responsabilidades, enquanto do outro é algo desrespeitoso por não observar uma regra que pode prejudica toda a comunidade” – completou o internauta.

Na sequência, um dos moradores do balneário ressaltou que essa é uma forma de perceber que o lixo não combina com um lugar de paz e tranquilidade. De forma despretensiosa, isso serve também para chamar atenção dos vizinhos e de pessoas que vão ao local para se refrescarem e, desta forma, alguns “esquecem” o lixo. O local é limpo e assim deve ser mantido.