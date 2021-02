Exército apóia Prefeitura com duas barracas descentralizadas no atendimento a suspeitos de coronavírus

Compartilhe















A situação da pandemia em Alegrete com aumento de casos e lotação tanto da UTI como no Hospital de Campanha fez com que a Prefeitura tomasse novas medidas para atender à comunidade.

O prefeito Márcio Amaral informa que com apoio da Guarnição Militar de Alegrete vão ser montadas uma barraca em frente à UPA e outra no Centro Social Urbano para desafogar o gripário na própria Unidade de Pronto Atendimento de Alegrete.

Na barraca que vai ser instalada na UPA será atendida por profissionais que atuam na equipe itinerante de saúde do interior de Alegrete. E na que será montada junto ao Centro Social Urbano o atendimento será pela equipe da ESF do bairro Saint Pastous que passa por reformas.

Diante do aumento de pessoas com sintomas gripais que procuram atendimento, acreditamos que assim estaremos desafogando o gripário evitando aglomeração e, por sua vez, a contaminação por coronavírus. Estamos num momento delicado e temos que atender a todos e, acima e tudo, com o máximo de cuidados.

Ele disse que mais de 100 pessoas por dia estão sendo atendidas no gripário.

O atendimento será por chegada e os pacientes vão passar por uma triagem para depois o atendimento médico.

Vera Soares Pedroso