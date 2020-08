Compartilhe









Abriu na segunda-feira (24), e vai até o dia 11 de setembro, o processo seletivo 2020/2021 para Cabo Especialista Temporário na 3ª Região Militar, que abrange unidades militares dos 3 estados do Sul.

O Comandante da 3ª Região Militar (3ª RM), no uso de suas atribuições, torna público e estabelece normas específicas para a abertura das inscrições e para a realização do processo seletivo visando à convocação de profissionais portadores de certificado de conclusão de ensino fundamental e de curso profissionalizante, que habilite o portador a exercer atividade profissional em área que seja objeto deste processo seletivo, de forma transitória e por tempo determinado, na área da 3ª RM – Rio Grande do Sul-RS, como militar temporário, em 2021.

Os convocados serão incorporados na situação de Cabo Especialista Temporário (CET), para frequentar o Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT), nos termos das disposições contidas neste Aviso de Convocação Entre os requisitos gerais para incorporação, o candidato voluntário deverá atender aos seguintes requisitos para a incorporação:

Ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no mínimo 19 (dezenove) e no máximo 40 (quarenta) anos de idade na data da incorporação, ou seja, ter nascido a partir de 2 de março de 1980 (inclusive) até 1º MAR 2002; ter concluído com aproveitamento, até o dia anterior a data de abertura do período de inscrição, o Ensino Fundamental e o curso profissionalizante que o habilite a exercer profissão elencada no Anexo “O”.

Ser portador de Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) ou de Certificado de Reservista (CR) de 1ª ou 2ª categoria (apenas para homens); comprometer-se a prestar o Serviço Militar Especialista Temporário (Sv Mil Esp Tmpr) em tempo de paz, pelo prazo de doze meses.

Também é preciso ter concluído com aproveitamento, até a data final do período de inscrição, prevista no “Anexo A”, no mínimo, Ensino Fundamental e Curso Profissionalizante, que o habilite para exercer a profissão de Nível Fundamental, em área cuja a atividade seja objeto deste processo seletivo. A instituição de ensino responsável pelo Ensino Fundamental deve ser reconhecida pela Secretaria Municipal/Estadual/Distrital ou Ministério da Educação. Ter, no mínimo, 1,60 metro de altura (se do sexo masculino); e 1,55 metro (se do sexo feminino); estar em dia com suas obrigações perante o Serviço Militar Obrigatório; não ter sido nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente: a) condenado em processo criminal perante a Justiça comum ou militar, seja na esfera federal ou estadual, transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena; b) responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público, de qualquer esfera de governo, em processo administrativo disciplinar, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção. Ser possuidor de bons antecedentes e predicados morais que o recomendem ao ingresso nas Forças Armadas. Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades, a ser verificada por meio de inspeção de saúde com apresentação de exames complementares e Exame de Aptidão Física (EAF).

É preciso residir no município onde será convocado ou declarar estar comprometido a mudar-se para o município de incorporação, por conta própria, caso venha a ser convocado, sem qualquer ônus para o Exército, conforme o Anexo “G”; e não possuir nenhum vínculo, durante o tempo que permanecer no Exército Brasileiro, com qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que na administração pública indireta, exceto nos casos previstos na Constituição Federal de 1988, apresentando Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público (Anexo “K”), cujas informações são de inteira responsabilidade do candidato que precisa antes disso ser aprovado.

Confira o Aviso CET 2020-2021:

As inscrições serão realizadas pelas Comissões de Seleção Especial (CSE), que funcionarão nos seguintes endereços:

Júlio Cesar Santos Foto: 12º BE