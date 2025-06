Exigência do CPF nas compras em atacarejo entra em vigor no RS

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Procon, divulgaram que a partir de agora é exigência legal a inclusão do CPF nas compras em atacarejos. O Decreto nº 58.184/2025, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 2 de junho, reforça esse compromisso.

Essa exigência, prevista também na Lei nº 12.741/2012, visa garantir transparência fiscal, facilitar o controle tributário e combater a sonegação. Além disso, permite que os consumidores participem de programas como o Nota Fiscal Gaúcha, que distribui prêmios aos cadastrados.

A medida já entrará em vigor nos atacarejos de Alegrete e aos poucos receberá ainda mais adesão por parte dos clientes do Município. O Procon reforça que estará atento a essa nova movimentação no mercado e preza por setor mais justo e transparente em relação aos encargos fiscais.