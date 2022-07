Experimente os lançamentos do Empório Lanches – “Dog Estufa” e “Big Empório”

O destaque desta edição é para o Empório Lanches. Empresa familiar localizado no Bairro Prado, desde a sua inauguração tem chamado a atenção do público pela variedade no cardápio que inclui lanches tradicionais (doguinho, dogão, xis), porções especiais, mistos quentes, picados, bebidas e dois lançamentos, o “Dog Estufa” e o “Big Empório” que serve até 4 pessoas.



Os lanches são preparados por quem entende do assunto, com ingredientes de qualidade, com muito capricho, preços super acessíveis e aquele toque especial que torna o sabor o verdadeiro “manjar dos deuses”.



Para aqueles que já provaram, é certeza de satisfação. Para quem ainda não conhece, o convite é para que não percam tempo e experimente as delícias que o esperam.



Empório Lanches, trabalha no sistema presencial e delivery, com serviço de tele-entrega com taxa bem abaixo do mercado e gratuito somente nas quartas-feiras.



E, para melhor atender seus clientes, os proprietários comunicam a novidade, o espaço com área coberta tornando o ambiente mais aconchegante, um atrativo para aqueles que desejam levar a família e amigos para experimentar os lanches deliciosos da Empório Lanches.



Empório Lanches abre diariamente a partir das 18h 30min com horário estendido.



Pedidos através dos telefones/whatsapp: 9 9663 9650/ 9 9956 3367



Empório Lanches está anexo ao Empório da Prado que atua no segmento de mercado, padaria, congelados, bebidas, hortifruti, venda de Trilegal, recargas de celular para todas as operadoras, corresponde Bradesco Expresso e muito mais. Além de todo o mix de produtos na padaria diariamente, você encontra pães, bolachas quentinhas.



Empório da Prado:



• Aberto diariamente de segunda-feira a domingo das 8h até às 22h, sem fechar ao meio-dia.



Empório Lanches:



• Atendimento a partir das 18h 30min.



• Endereço: Praça Marcírio Paim Brites, 140 – Bairro Prado



Telefone: 3421 2369

Aline Menezes