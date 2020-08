Expofeira de Alegrete não terá a presença de ovinos

Compartilhe









A tradicional Exposição Agropecuária de Alegrete este ano, em sua 78ª edição, também, será diferente devido à pandemia do coronavírus.

Não haverá exposição no parque Dr Lauro Dornelles e apenas os remates das raças inscritas em formato virtual. Os leilões vão obedecer os protocolos, de acordo com Caio Bicca, Diretor Secretário do Sindicato Rural. Os que quiserem participar devem, antes, entrar em contato com o Sindicato ou empresas arrematadoras.

Mas a grande mudança, este ano, é que os ovinos não vão estar juntos na Expofeira em outubro.

A mudança é para obedecer os protocolos que não comportam aglomerações. Mas como os produtores precisam vender e comprar, o Sindicato Rural organiza uma feira específica de ovinos que será realizada em 18 de dezembro.

A organização lembra que isso está sendo definido agora, diante da atual realidade, e até a data dos eventos poderá haver mudanças, pois esperam que boas notícias possam ser anunciadas em relação ao momento que todos vivemos.

Vera Soares Pedroso