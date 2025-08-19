Expointer 2025 terá participação de 6.696 animais

Inscrição de rústicos totalizou 1.589 animais, que participam de julgamentos, leilões ou provas.

19 de agosto de 2025 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Saúde, Turismo 0

Com o encerramento das inscrições de animais rústicos para a 48ª Expointer, a edição deste ano da feira contará com um total de 6.696 animais. São 1.589 animais rústicos, que participam de julgamentos, vendas, leilões ou provas, e 5.107 animais de argola, que vão a julgamento morfológico nesta modalidade. As inscrições de rústicos tiveram um aumento de 18,2% em relação ao ano passado. 

Conforme o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, houve um incremento significativo de inscrições de equinos da raça Crioula, de 143%. “Tivemos um crescimento de 70% nas inscrições de coelhos, por causa da feira de filhotes. E também se destaca o avanço nas inscrições de rústicos das raças de bovinos de corte Hereford e Braford, que foi 65% superior a 2024”, complementa. 

A 48ª Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

