Exposição Agropecuária de Alegrete inicia amanhã em edição virtual:

Compartilhe













1 Share

O Sindicato Rural aceitou o desafio de realizar a primeira edição da Exposição Agropecuária de forma virtual. O evento – que poderia ter sido cancelado por conta da pandemia de Covid-19 – ocorre nos dias 15,,16 e 17 de outubro, no Parque Dr. Lauro Dornelles, em formato híbrido.

Com transmissão do www.lancerural.com.br,a 78ª Exposição Agropecuária de Alegrete, traz os melhores exemplares rústicos da região. Animais de ponta de cabeceira. O pavilhão de remates estará com 30% de sua capacidade disponível aos produtores interessados em comparecer de forma presencial e cumprindo todos os protocolos sanitários exigidos para combater à pandemia.

“Em um ano que parecia perdido por conta da pandemia, Alegrete irá superar dificuldades mantendo sua expofeira mais inovadora”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes. “É uma inovação que permitirá novos cenários e oportunidades, uma vez que os negócios têm maior alcance em uma plataforma online.”

Gomes ainda reforça que “não queríamos que fosse assim, mas esta será a expofeira da resistência, realizada com responsabilidade e segurança”. O líder do Sindicato Rural garantiu que “a Exposição Agropecuária virtual veio para ficar, tenho certeza que ano que vem estaremos realizando as duas feiras, presencial e digital”.

Para ele, “a pandemia tem nos feito reinventar e assim iremos deixar um legado positivo em outras áreas. O formato digital jamais irá substituir o contato, o olho no olho, os negócios fechados no aperto de mão lá no Parque, mas vai agregar à feira”.

Gomes finaliza convidando todos os produtores a realizarem grandes negócios na internet.

Confira o calendário de remates de cada raça:

Dia 15 (quinta-feira)

19h – Leilão Angus e Brangus

Dia 16 (sexta-feira)

19h-Leilão Charolês e Nelore

Dia 17 (sábado)

19h – Hereford e Braford

Como assistir:

Transmissão online: www.lancerural.com.br

Amplos financiamentos bancários

Promoção: Sindicato Rural de Alegrete

Patrocínio: Banrisul e Sicredi

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: Sindicato Rural de Alegrete