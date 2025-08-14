Exposição “Casarão das Artes”, de Zilá Leite e Lérida Faraco é atração no CAT

A Prefeitura, por meio, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), convida a comunidade a prestigiar a exposição “Casarão das Artes”, das artistas plásticas Zilá Leite e Lérida Faraco.

A mostra integra o projeto “Talentos do Baita Chão”, promovido pela Diretoria de Turismo com o objetivo de valorizar artistas, artesãos e cidadãos que, com criatividade, traduzem a identidade do povo alegretense. Segundo o diretor de Turismo, Leonardo Cera, a iniciativa também busca movimentar o CAT, qualificando a recepção e a experiência de quem visita à cidade. A curadoria e organização da exposição são assinadas por Tayliza Rubim e Isabella Guedes, estagiárias da SEDETUR.

Sobre a exposição

O “Casarão das Artes” é um espaço dedicado à expressão artística, reunindo obras que transformam matéria-prima em peças de grande valor cultural e estético. As criações de Zilá Leite e Lérida Faraco revelam sensibilidade, técnica e conexão com o universo local.

“O espaço oportuniza que artistas da cidade apresentem seus talentos, ao mesmo tempo em que contribui para uma recepção mais acolhedora e enriquecedora aos visitantes junto ao Centro de Atendimento ao Turista”, relata o Secretário da SEDETUR, Fernando Lucas.

O quê: Exposição “Casarão dos Artes”

Aonde: Centro de Atendimento ao Turista – Praça Getúlio Vargas

Quando: de 11 a 22 de agosto de 2025 das 9h às 13h. Expositoras: Zilá Leite e Lérida Faraco

Quanto: Entrada Franca