Exposição de Décio Marini reúne fotos de Alegrete antigo e atual no CAT

O renomado fotógrafo Décio Gotardo Marini, reconhecido por suas lentes atentas à história local, inaugurou nesta semana uma exposição fotográfica na Casa de Acolhimento ao Turista (CAT), localizada na Praça Getúlio Vargas. Aberta à visitação de 10h às 13h, a mostra ficará no local até domingo, dia 13 de julho.

À frente das câmeras há 46 anos, Décio Marini é um ícone na preservação da identidade alegretense. Seu histórico inclui a publicação do livro Alegrete Antigo em Fotos, que reúne 245 páginas e dezenas de registros, muitos diferenciando edificações antigas, hoje desaparecidas, e a vida cotidiana da cidade no início do século XX. O trabalho foi tão valorizado que até a Câmara Municipal de Alegrete emitiu um voto de congratulações ao fotógrafo, destacando sua relevância como “detentor do maior acervo fotográfico da cidade” e “lançamento de sua obra-prima”.

A exposição, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), mescla imagens do Alegrete de outrora com registros recentes, compondo um panorama visual que dialoga passado e presente. A Casa de Acolhimento ao Turista, inaugurada oficialmente no final de 2024, preza por oferecer suporte informativo e experiências enriquecedoras aos visitantes de Alegrete.

O trabalho de Décio vai além da simples captura de cenas; envolve restauração, pesquisa histórica e compilação — elementos que o tornaram colaborador frequente de veículos como o jornal Zero Hora, respondendo a pedidos sob medida para resgatar memórias visuais da região.