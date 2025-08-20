Exposição Fotográfica “Arrancadas de Nós”, é destaque na Câmara

A abertura ocorreu no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines, com a presença da Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, estudantes do Colégio Raymundo Carvalho e servidores do Legislativo.

Também acompanharam a atividade o presidente da Câmara, vereador Cléo Trindade, o vice-presidente Paulo Berquó, a 1ª secretária Firmina Soares, o 2º secretário Gilmar Martins, além das assessorias dos vereadores Leandro Meneghetti, Patty Bronze, Pedro Paraíso, Vagner Fan, João Monteiro, Rudi Pinto, José Rubens Rosa Pillar, Carol Figueiredo e Joceli Oviedo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A exposição gratuita ficará disponível para visitação até sexta-feira (22). Na quinta-feira, poderá ser conferida no horário de expediente até as 13h30. Às 19h, haverá uma solenidade, também aberta ao público. Já na sexta-feira, a programação inclui, a partir das 9h, a 11ª Reunião da Rede de Proteção à Mulher e de Combate à Violência Doméstica, com a mostra aberta até as 13h30.

Composta por fotografias de mulheres vítimas de feminicídio, a exposição dá visibilidade a histórias interrompidas pela violência de gênero. Mais do que retratos, cada imagem representa a ausência irreparável de uma filha, mãe ou avó, cuja memória não pode ser apagada. O público é convidado a refletir sobre a urgência de ações concretas para enfrentar e prevenir a violência contra as mulheres.

A mostra reúne a história de 11 mulheres assassinadas, sendo duas delas em Alegrete. Dienifer Aranguiz, de 18 anos, grávida de sete meses, foi encontrada enforcada em casa no dia 10 de maio de 2021, morta pelo companheiro Paulo Cézar Franco da Silva. Outro caso foi o de Nair Fernandes de Lima, de 45 anos, alegretense, que foi esganada pelo companheiro.

O objetivo da exposição é conscientizar a sociedade, romper o ciclo da violência e fortalecer o enfrentamento aos feminicídios.