Exposição sobre a vida e obra de Candido Portinari é atração no Sesc

A cidade de Alegrete recebeu a exposição Portinari – O Bauzinho do Pintor já está aberta a visitação no Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71) até o dia 31 de março.

Com entrada franca, a mostra leva, a partir de um pequeno baú, um pouco da vida e da obra de Candido Portinari, um dos maiores artistas plásticos da história nacional.

O objetivo do evento é partilhar uma proposta educativa com o público infantil, jovens, professores e acadêmicos. A iniciativa leva reflexão e conhecimento sobre a obra de Portinari inserida em diversos contextos, além de proporcionar o desenvolvimento do olhar estético e do senso crítico. A exposição estará aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Quem já conferiu saiu encantado com a farta história revelada pela exposição cultural. Uma turma de alunos do CDC visitaram a exposição. A Disciplina de Arte coordenada pela professora Tanize Gonçalves da Silva e auxiliar Clarissa Jaques, prestigiou o evento juntamente com os estudantes.

Criado pelo Sistema Fecomércio-RS em 2007, o programa reúne todas as atividades culturais desenvolvidas pelo Sesc no Rio Grande do Sul, entre teatro, música, artes plásticas, literatura e cinema. Além de promover uma intensa troca de experiências e ampliar o acesso à produção artística, o Arte Sesc busca ser reconhecido como promotor de ações culturais no Estado, sendo elas não só apresentações artísticas, mas também de caráter formativo e educacional, orientadas por três eixos: transversalidade, diversidade e acessibilidade.

O quê: Portinari – O Bauzinho do Pintor

Quando: De 02 a 31 de março (segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h)

Aonde: Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71)

Quanto: Entrada gratuita

Júlio Cesar Santos Fotos: Sesc Alegrete (divulgação)