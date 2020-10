Expresso D’Oeste presta assistencia à idosa durante queda

Compartilhar















Uma idosa de 83 anos foi socorrida pelos funcionários da empresa Expresso Fronteira D`Oeste. Ela estava em uma parada de ônibus que faz a linha Vera Cruz/Santos Dumont quando, ao se aproximar da porta de entrada, se desequilibrou em pedras soltas e caiu.

No mesmo instante, o motorista e a cobradora da linha acionaram a responsável pela empresa, Ana Verzzaro, que se deslocou até o endereço e prestou auxílio à idosa.

A ambulância dos Bombeiros foi acionada e a senhora encaminhada à UPA. De acordo com Ana Verzzaro, no local há algumas pedras soltas em razão da pavimentação que está sendo concluída na rua Fetzalan de Almeida, no bairro Vera Cruz.

Na tarde de ontem(1°), com a temperatura de 39ºC, muitas pessoas, também, tiveram mal estar e foram atendidas pela ambulância dos Bombeiros.

A responsável pela empresa do transporte coletivo, no Município, destacou que os funcionários a acionaram rápido. Mesmo sem ter relação com o transporte público, pois a idosa nem ao menos tinha entrado no ônibus, imediatamente, eles prestaram todo auxílio.

Em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, ele explicou que a empresa contratada para realizar a pavimentação vai concluir o trabalho naquela região. O processo ainda está em andamento.