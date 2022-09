Extinção do Fogo Simbólico encerrou as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil

No final da tarde de quarta-feira(7), dia em que se comemorou o bicentenário da independência do Brasil, uma solenidade com a presença de autoridades, secretários e convidados, promoveu a extinção do Fogo Simbólico, sendo assim, o encerramento da Semana da Pátria.

Com o tema do Bicentenário da Independência do Brasil, a centelha da Semana da Pátria chegou à Praça Getúlio Vargas, no dia 1° onde foi acesa a pira junto ao Monumento Expedicionário.

Alegrete presenciou na manhã do dia 7 um dos maiores desfiles cívico – militar no Município. Foram quase 100 veículos das guarnições militares e cerca de 900 militares entre seis unidades militares, sendo: 6º RCB, 12º BE Comb Bld.;10º B Log; 12ª Cia Com., 2ª Cia Mecanizada e mais o HGU.

Também houve desfile cívico de integrantes do agronegócio e manifestações dos profissionais da área da saúde em decorrência da garantia do piso salarial suspenso pelo STF.