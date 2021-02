Extremos: idade dos pacientes positivos está entre 3 e 96 anos; 40 novos casos nesta quinta-feira

Compartilhe















Nesta quinta-feira (18) foram registrados 40 casos positivos, 21 mulheres e 19 homens, com idades entre 03 e 96 anos. Também foram registrados 30 recuperados. Há 04 pacientes na UTI Covid e 06 no Hospital de Campanha. Também ocorreram dois óbitos por complicações da Covid-19, de dois homens com 63 e 74 anos.

Atualmente são 4.507 casos confirmados, com 3.939 recuperados, 509 ativos (499 estão ativos em isolamento domiciliar e 10 hospitalizados positivos de Alegrete) e 59 óbitos.

Foram realizados 18.366 testes, sendo 13.822 negativos, 4.507 positivos e 37 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 594 pessoas.