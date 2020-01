Fabiano Silva: “Encho o peito pra falar sempre; Alegrete é minha casa, uma hora ou outra volto ao meu lar”

Curtindo as férias com familiares em Alegrete, o preparador físico do Atlético Clube Tubarão, comemora mais uma boa temporada em solo catarinense.

O educador Físico formado em 2002, idealizador da Escolinha Formação de Talentos, lembra da caminhada por onde passou. Em 2007, realizou um trabalho com equipes da base em Farroupilha e logo já integrou o time adulto da Cortiana que disputou as séries Ouro e Prata do estado.

Em 2010, foi para o Umuarama, onde ficou por dois anos. Em 2012, contratado pelo Concórdia de Santa Catarina, assumiu o posto de preparador físico e seu trabalho foi reconhecido com sucessivas convocações para seleção brasileira de futsal.

Em 2018, foi contratado pelo Tubarão, onde vai para sua terceira temporada. Tricampeão sul-americano com a Sub-17 do Brasil, vencedor dos Jogos Abertos de Santa Catarina, campeão da Copa Verão em Capão da Canoa e vice-campeão da Liga Futsal com o Concórdia, Fabiano Silva concedeu uma entrevista exclusiva ao site Portal Alegrete Tudo.

Antes de retornar para início de mais uma pré-temporada, ele deixou boas novas para Alegrete e avaliou o seu trabalho no futsal. Filho do casal Sandra Leal Silva e José Roberto Borjas Silva, Fabiano é casado com a também alegretense Caren Marçal Correa.

Confira o bate-papo na íntegra:

Portal: Qual a avaliação do ano de 2019 ?

O ano de 2019 iniciou cheio de expectativas para o torcedor tubaronense. Na temporada 2018 ganhou três das 4 competições que disputou. Já em 2019, acabou sendo muito bom para o torcedor em geral, que viu seu time e sua cidade fazer bonito principalmente na liga nacional fazendo a 4ª melhor campanha na 1ª fase e sétimo na classificação geral. Em uma análise interna, principalmente da comissão técnica acabou sendo apenas regular, pois estivemos bem perto das grandes conquistas, que escaparam pelas nossas mãos por diversos fatores.

Portal: Subindo degrau por degrau. O que tu podes destacar na tua trajetória para ter chegado onde chegou ?

Acredito que na própria pergunta já esteja a resposta, ou seja, subir com muito trabalho, dedicação, estudo, atualização, persistência e a cada degrau ir cumprindo metas e alcançando os objetivos.

Portal: Em 2019, Alegrete retornou ao cenário gaúcho no futsal. Tanto na base com no adulto estivemos em evidência. Qual o caminho para se manter neste ano?

Vejo que o caminho da base tem que ser esse mesmo, de consolidação, de filosofia, de trabalho, com profissionais e diretores capacitados, dando tempo ao tempo para a formação dessas sementes que atualmente estão sendo plantadas em nossa cidade. Em relação à categoria adulta, minha opinião é que precisa ser mais estruturada e o município oferecer condições a essas equipes (principalmente em relação à quadra de jogo), que corajosamente suas diretorias encaram competições de alto nível e abnegadamente entregam seus préstimos para que a equipe possa fazer acontecer, enfim, também não deixar de ser uma semente plantada para que o futsal de Alegrete possa voltar a brilhar entre os grandes como outrora.

Portal: O problema persiste. Não temos um ginásio. Qual a solução a curto prazo ?

Em relação a esse assunto em especifico, não vejo outra a forma a não ser o poder público encarar esse desafio de construir nosso ginásio municipal com capacidade para suportar público e atender todas as modalidade esportivas do Alegrete com as dimensões oficiais para essa prática. Estamos muito atrasados em relação à essa praça esportiva.

Portal: Tu já adquiriu bagagem e experiênciae de sobra. Quando Alegrete vai poder contar com um trabalho do professor Fabiano Silva ?

Não escondo de ninguém e encho o peito pra falar sempre que Alegrete é minha casa, e que uma hora ou outra vou retornar ao meu lar. Gostaria muito de poder estar representando minha cidade, podendo disputar com os grandes do RS e quem sabe do Brasil, seria a realização de um sonho. Tenho esperança, sim, de um dia poder prestar meus serviços na área que atualmente atuo e completar a felicidade, pela cidade onde nasci.

Portal: Temos muitos talentos aqui. De que forma podemos nos valer desses atletas para montar uma equipe para disputar a Liga Gaúcha ou Estadual da Federação ?

Como te disse. A estrutura e apoio do município e empresariado local, precisa ser urgentemente melhorada para poder oferecer às equipes que aqui irão nos representar nos cenários regional, estadual e brasileiro.

Portal: Qual teu maior objetivo na carreira para 2020 ?

Na verdade tenho vários objetivos, procuro não escolher um em especial para ser o maior, mas posso citar alguns: conquistar títulos pela equipe que defendo, realizar um grande trabalho na área que atuo e no clube que hoje me encontro, buscar cada vez mais o aperfeiçoamento em minha profissão, ter êxito no projeto que vou implementar aqui em nossa cidade, entre outros.

Portal: Qual teu sonho para o esporte alegretense ?

O meu sonho é poder chegar aqui ou mesmo acompanhar de longe e ver uma ou mais equipes da nossa cidade disputando competições, principalmente estadual, em todas as categorias, com um grande ginásio ou arena, com nosso público participando e torcendo pelo nosso futsal. A esperança tem estar sempre acessa e acredito, sim, que um dia isso possa acontecer, torço sempre muito isso.

Portal: Tu já chegaste a seleção brasileira. O que tu diria para quem sonha ser jogador de futsal?

Acredito que isso é um sonho para qualquer individuo que esteja envolvido em qualquer esporte, poder estar representando seu país, seja em um amistoso, seja em um mundial ou olimpíada. A mensagem que eu deixo para quem sonha ser atleta de futsal é que tenha muita persistência, disciplina, empenho, sempre em busca de seu espaço, que com certeza, alguém estará observando e assim verá seu potencial e suas qualidades para que isso se torne viável.

Portal: Qual a mensagem para os alegretenses em 2020 ?

A mensagem que eu deixo para meus conterrâneos, primeiramente, de forma geral, é que tenhamos um ótimo 2020, repleto de realizações em todas as áreas de nossa cidade, que todos possam ter muito sucesso em seus empreendimentos e na sua vida cotidiana. Segundo, em relação ao nosso esporte, especificamente o futsal, é que todos que estão acreditando, apostando na garotada da base ou mesmo na categoria adulta, que possam se envolver cada vez mais, que consigam agregar mais e mais parceiros para que fiquem fortalecidos, que alcancem seus objetivos traçados e que o futsal de Alegrete a cada ano que passe se torne permanente no calendário esportivo. Sucesso a todos e sempre na torcida por todos aqui.

Júlio Cesar Santos fotos: acervo pessoal