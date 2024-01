Fabiele Nick, amiga de Matteus, diz que o ex-colega BBB personifica a humildade

A alegretense Fabiele Nick acompanhou com atenção a última prova do líder no Big Brother Brasil 24, na qual seu conterrâneo, Matteus Amaral, permaneceu quase 19 horas. Durante a prova, ela se manteve conectada pelo celular durante todo o dia no trabalho, confiante de que a liderança seria conquistada por ele, considerando a garra e a determinação que sempre demonstrou, não apenas no jogo, mas na vida.

“Eu tinha certeza que essa liderança seria dele, pois sei a garra que ele tem e a vontade de dar uma vida melhor para a família”, afirma Fabiele. Ela destaca não apenas a determinação de Matteus em buscar o melhor para sua família, mas também seu coração generoso, sempre priorizando ajudar os outros. Reconhece a humildade e gentileza que o caracterizam, tanto dentro quanto fora do jogo.

A amizade entre Fabiele e Matteus remonta à época do ensino médio, quando estudaram na Escola Lauro Dornelles. No entanto, foi no ambiente de trabalho, na Ferragem Mion, que o laço de irmandade se fortaleceu. Fabiele descreve Matteus como uma pessoa focada, sempre disposta a ajudar os outros e determinada a alcançar seus objetivos, principalmente visando melhorar a vida financeira de sua mãe, Luciane, e de sua avó Neuza, que são a base essencial em sua vida.

Apesar das agendas ocupadas, Matteus, Fabiele, e o amigo Quelvin Rodrigues, conhecido como Kekel, mantêm uma forte amizade. Os encontros não são frequentes devido às demandas diárias, faculdade e trabalhos nos finais de semana de Matteus, mas a conexão entre eles permanece firme, mantendo contato pela internet e fortalecendo o laço sempre que se encontram.

Fabiele relembra que Matteus os convidou para um encontro casual na última quarta-feira, insistindo para que saíssem e compartilhassem momentos juntos. Após risadas e conversas descontraídas, a grande surpresa surgiu posteriormente nas redes sociais, quando descobriram sobre a participação de Matteus no BBB24. A notícia foi recebida com alegria e entusiasmo, destacando o merecimento do amigo e o orgulho pela jornada árdua que o levou até lá.

A alegria, no entanto, é acompanhada de alguma tristeza ao deparar-se com comentários maldosos nas redes sociais. Fabiele expressa que quem conhece Matteus compreende que ele personifica a humildade. Consciente das críticas e elogios que vêm com a exposição no programa, ela e os amigos estão unidos para apoiar e torcer por Matteus durante sua participação no BBB24.