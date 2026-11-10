Fábio Soares, de Alegrete, representou os povos de terreiro e de matriz africana no Kala-Tukula, em Brasília

Fábio Soares de Alegrete que atualmente reside em Santa Maria participou, agora em novembro, de uma etapa presencial do Programa Kala-Tukula, em Brasília, representando os povos de terreiro e de matriz africana. A iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), proporcionou uma experiência de formação, diálogo e participação em uma simulação da COP31, conferência dedicada às negociações internacionais sobre mudanças climáticas.

Atuante na assessoria para formalização de templos religiosos de matriz africana, Fábio levou ao encontro sua vivência comunitária e o olhar sobre os desafios enfrentados por essas populações, especialmente na proteção de seus territórios e no acesso às políticas públicas.

Durante a simulação, assumiu o papel de representante da delegação da Nigéria. A atividade envolveu preparação de posicionamentos, análise de um texto-base, discussão de propostas e diálogo com outras delegações para construir encaminhamentos coletivos.

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Temas escolhidos

Entre os temas trabalhados estiveram a adaptação às mudanças climáticas, o financiamento de ações de proteção, a assistência técnica e a participação das comunidades nas decisões. O acesso simplificado a recursos e a valorização dos conhecimentos tradicionais também fizeram parte das discussões.

A experiência permitiu exercitar a escuta, a argumentação e a negociação diante de diferentes realidades e interesses. Ao representar um país africano na simulação, Fábio também aproximou o aprendizado de sua trajetória religiosa no Batuque gaúcho e dos vínculos ancestrais com a cultura iorubá.

“Essa passagem por Brasília ampliou a reflexão sobre como transformar demandas comunitárias em propostas e fortalecer a presença dos povos de terreiro e de matriz africana nos espaços de decisão. Em um Rio Grande do Sul marcado pelas enchentes de 2024, as discussões sobre proteção dos territórios, preparação para eventos extremos e acesso a recursos têm relação direta com os desafios dessas comunidades”, pontuou Fábio.