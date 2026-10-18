FAC chega à noite decisiva com 12 canções finalistas em Alegrete

O 21º Festival Alegretense da Canção (FAC) chega ao domingo, 18 de outubro, com 12 músicas classificadas para a etapa final. Depois de duas noites de apresentações, o festival encerra sua programação no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, em Alegrete, reunindo compositores, intérpretes e público em torno da música.

A programação começou na sexta-feira (16) e prosseguiu no sábado (17), com a apresentação das 20 canções concorrentes selecionadas para esta edição. As 12 finalistas avançam agora para a última etapa da disputa, que marca o encerramento do evento.

As 12 canções classificadas

As músicas que disputam a final do 21º FAC são:

Panela de Impressão

Cinderela

Pelas Bandas de Venâncio

Nos Pesuelos

Bolso do Avesso

Lambada na Pista

A Boa Nova

Água

Quanto Custa um Cantor

Você Lembra

Ecos

Minhas Marcas

A classificação reúne obras de diferentes compositores e propostas musicais. Entre os títulos estão canções que remetem a referências culturais e regionais, além de composições que abordam temas variados.

Festival também terá show de encerramento

Além da competição, o último dia contará com uma apresentação especial de Lucca, com repertório dedicado a Cazuza, conforme a programação divulgada antes do início do evento.

O festival começou às 20h nas noites previstas e teve como cenário o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, espaço que recebe atividades culturais e apresentações artísticas em Alegrete.

Espaço para a música autoral

A definição das finalistas encerra a etapa classificatória e concentra no domingo a expectativa pelo resultado da competição.