FAC reúne dez canções na primeira noite e terá mais dez apresentações neste sábado

A música autoral voltou a ocupar o palco e a reunir o público em torno da produção cultural de Alegrete. A primeira noite do 21º Festival Alegretense da Canção (FAC), realizada na sexta-feira (16), levou dez composições ao palco do Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. Um bom público acompanhou as apresentações, que abriram a disputa pelas 12 vagas na final de domingo (18).

A condução da noite ficou a cargo da apresentadora Cristina Aurélio, que retornou ao FAC depois de dez anos. A programação também contou com a presença do secretário municipal de Cultura e Esporte, Rodrigo Guterres, conhecido como Bolinha.

Ao longo da noite, as dez canções concorrentes foram apresentadas ao público, em uma programação dedicada à composição musical e à diversidade de trabalhos inscritos nesta edição do festival.

Leia mais: Júri da chacina da Promorar absolve um réu e condena outro a mais de 13 anos de prisão em Alegrete

As dez canções da primeira noite

A abertura da sequência competitiva ocorreu com “Ilusão”, seguida por “Você Lembra”, “Abaixa Essa Mão”, “Panela de Impressão” e “Cinderela”.

Na sequência, o palco recebeu “Pelas Bandas da Venâncio”, “Tudo em Seu Tempo”, “Nos Pesuelos”, “Minhas Marcas” e “Bolso de Avesso”, encerrando as apresentações das dez primeiras músicas concorrentes.

As composições integram a lista das 20 selecionadas para o 21º FAC. A programação reúne diferentes autores e propostas musicais, com espaço para a criação e a interpretação de obras inéditas ou autorais no contexto do festival.

Sábado terá mais dez músicas

A programação continua neste sábado (17), com a apresentação das outras dez canções classificadas para esta edição. A ordem prevista é:

Tudo Num Instante

Lambada na Pista

A Boa Nova

Água

Samba para Alexa

Quanto Custa um Cantor

Ecos

Falar de Amor

A Vila

Jade

As apresentações completam a etapa classificatória. Ao final das duas noites de competição, serão definidas as 12 canções que avançam para a final de domingo.

Final será no domingo

O domingo (18) marca a etapa decisiva do 21º Festival Alegretense da Canção, quando as músicas classificadas voltam ao palco para disputar os resultados da edição. A programação também prevê um espetáculo especial de Lucca, com repertório em homenagem a Cazuza.

Realizado no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, o FAC ocupa um espaço importante no calendário cultural de Alegrete ao reunir compositores, intérpretes, músicos e público em torno da criação musical.

Com a primeira noite concluída, a expectativa agora se volta para as apresentações deste sábado e para a definição das 12 finalistas que disputarão o encerramento do festival.