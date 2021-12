Faça carreira na Brigada Militar, foram abertas 4 mil vagas

As inscrições para o concurso da Brigada Militar iniciaram ontem (30).

Essa é uma grande oportunidade para jovens entre 18 e 25 anos de idade ingressarem na honrada instituição que há 183 anos defende a sociedade gaúcha.

São 4 mil vagas com salário inicial R$ 4689,23 e demais vantagens. As inscrições são até o dia 30 de janeiro de 2022.

Os candidatos podem realizar as inscrições no site da Fundatec, onde também pode ser acessado o edital.

Para se candidatar, é obrigatório ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 até o último dia das inscrições, ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m, mulheres, estar quite com as obrigações eleitorais e com o serviço militar obrigatório, além de ter carteira nacional de habilitação (CNH) válida, no mínimo com a a categoria “B”.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período. Serão reservadas 16% das vagas para pessoas negras ou pardas, conforme determinado por lei. Caso não sejam preenchidas as vagas reservadas, serão chamados os candidatos da lista universal.

A taxa de inscrição é de R$ 92,54

Mais informações no site da Brigada Militar ou pelo telefone 3421 3909.