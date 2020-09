Faça um curso técnico de graça pelo Programa de Gratuidade do Senac EAD

Compartilhe









Por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), o Senac EAD oferece a oportunidade de pessoas de baixa renda estudarem de graça e se inserirem no mercado de trabalho mais qualificadas. No momento, estão abertas as inscrições para 11 cursos técnicos de nível médio na modalidade EAD em diversas áreas, para os estados de Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins. Os interessados podem fazer as inscrições entre os dias 15 e 21 de setembro no portal www.ead.senac.br/gratuito/. Confira os cursos:

Técnico em Administração

Técnico em Qualidade

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Técnico em Secretariado

Técnico em Transações Imobiliárias

Os conteúdos serão disponibilizados em ambiente virtual, e a aprendizagem desenvolve-se de forma autônoma e com horário flexível. A comunicação entre o tutor e os alunos é por meio de chats e fóruns de discussão.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto 6633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) significa educação profissional de qualidade para que milhares de pessoas possam planejar seus estudos e ter mais oportunidade de trabalho e emprego. O Programa, que já capacita mais de 20 mil jovens por ano, compreende a oferta de cursos a custo zero para pessoas cuja renda familiar per capita mensal não ultrapasse dois salários mínimos federal.

Como participar:

Como requisitos, é necessário que o candidato, possua idade mínima entre 15 e 18 anos a depender do curso selecionado (ver no edital). Podem participar do programa também trabalhadores empregados ou desempregados e cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos federal. A baixa renda será comprovada mediante autodeclaração do candidato e a autenticidade da informação fornecida pelo candidato na ficha de inscrição poderá ser verificada por meio de entrevistas, visitas e outros mecanismos considerados viáveis, antes do ato de efetivação da matrícula.

A seleção dos candidatos para os cursos técnicos de nível médio a distância pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) será realizada considerando os seguintes critérios: seleção por polo; seleção por curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas; classificação obtida pela ordem de inscrição no curso escolhido pelo candidato e comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula.O edital e mais informações podem ser consultadas no Portal EAD: www.ead.senac.br/gratuito.