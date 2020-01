Faixa amarela para coibir aglomeração em frente a 24h no Centro

Moradores da primeira quadra da Avenida Dr Lauro Dorneles, entre a Praça Nova e Rua Vinte de Setembro fizeram um abaixo assinado solicitando medidas para impedir os abusos por arte do público que frequentam uma distribuidora 24h naquela quadra.

Conforme uma dona de casa, além da junção e barulho, na rua ao abrirem as portas das casas, sentiam um forte cheiro de urina, já que o “bar” não oferece banheiros aos clientes.

Devido a isso, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana determinou pintar os dois lados da via de amarelo para impedir o estacionamento naquela quadra. O trabalho pelo setor de fiscalização foi realizado neste dia 15. O horário estipulado é das 22h às 5h. A medida obedece a Lei do Silêncio de acordo com Código Brasileiro de Trânsito.

O proprietário do local, Bruno Bianchi, diz que está fazendo tudo conforme a Lei e que o local é para pegar bebida e sair, conforme o alvará. O que faz sempre é controlar e minimizar o som alto e solicitar às pessoas que não fiquem em frente às casas. Mais do que isso, destaca que a rua é pública e que a fiscalização é de responsabilidade dos órgãos de segurança. Sempre que acaba o movimento eles limpam a rua e deixam tudo limpo em frente ao local. – Somos um grupo de jovens tentando trabalhar, disse Bruno.

Durante o final de semana a Brigada Militar com apoio da Guarda Municipal realizou blitzes orientando sobre a questão de som e a aglomeração.

A reportagem entrou em contato com o Secretário de Segurança, Luciano Pereira, e até o momento da postagem, não obteve retorno. O PAT está à disposição.

