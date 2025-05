Faixas de pedestres têm pintura renovada em Alegrete

Para melhorar a mobilidade urbana, várias ruas de Alegrete estão recebendo nova pintura na sinalização. As faixas de segurança, tão importantes para a travessia de pedestres, estão entre os elementos que terão sua pintura renovada.

A faixa de pedestres na esquina da rua General Sampaio com a Rua Vasco Alves, bem no centro da cidade, já recebeu nova sinalização por meio da equipe do setor de sinalização da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os condutores devem estar atentos e respeitar todas as faixas, pois elas garantem a passagem segura de pedestres em diversas vias da cidade. Nas ruas de maior movimento, especialmente no centro, é fundamental que as pessoas façam a travessia utilizando as faixas para evitar acidentes. Assim como as faixas, os redutores de velocidade também são essenciais para coibir o excesso de velocidade, e a boa visibilidade dessas sinalizações é igualmente importante.

