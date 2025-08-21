Fala de terapeuta no último seminário LGBTQUIA+, em Alegrete, ainda repercute e vereador faz moção de repúdio a um colega

Um fato gerado no último seminário LGBT QUIA+, realizado, em junho passado, na Câmara ainda está repercutindo no Legislativo. A fala de uma palestrante durante o evento, conforme o vereador Éder Fioravante, de que as igrejas não aceitavam pessoas com opções sexuais diferentes dos que são héteros provocou reação em vereadores que são evangélicos.

Eder Fioravante (PDT) reagiu em suas falas nas sessões e chegou a colocar uma moção de repúdio a um colega, o vereador João Monteiro, que promove o evento e, inclusive na última sessão o convidou a ir à igreja no caso a Assembléia de Deus para ver como é na realidade o trabalho. Ele esclarece que, por mais de uma vez, foi adiada a votação dessa moção de repúdio. -Isso não deixa de ser intolerância religiosa, observa.

Outro que comentou sobre este fato é o vereador Jaime Duarte, que também é evangélico, que também gostaria de que as pessoas fossem na igreja (da Graça), para ver como são tratadas, pois o objetivo é justamente incluir e ajudar as diferentes pessoas que buscam esse templos em Alegrete.

A profissional que fez a fala no Seminário LGBT QUIA+, que teria incomodado os vereadores evangélicos da Casa, foi contatada para enviar a sua posição sobre este fato, porém até o momento da postagens não havia enviado .