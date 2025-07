Falcões Volleyball realizam torneio solidário para ajudar pessoas em vulnerabilidade

Share on Email

No último domingo (13), o Time Falcões Volleyball realizou mais um torneio interno misto solidário, na quadra de esportes CT Caverá.O intuito era arrecadar alimentos, roupas, calçados, agasalho para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Participaram da competição os times Falcões: verde, vermelho, preto, branco e azul, num total de cinco equipes. As divisões de atletas foi no processo interno de apenas atletas de dentro da equipe num processo ainda maior de valorização.

O título ficou com a equipe verde, seguido do segundo lugar, azul e terceiro colocado, vermelho. Foram arrecadados diversos donativos que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade no Município.

“Era um torneio apenas com pessoas de dentro do time, mas foi maravilhoso, mostrou que esporte também é união e solidariedade”, disse uma das participantes do evento.