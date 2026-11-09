Falta de energia em Alegrete: desligamentos da RGE de 10 a 18/11

A CPFL RGE programou 18 desligamentos de energia em Alegrete entre terça-feira (10/11) e quarta-feira (18/11). O mais longo é o do sábado, 14/11, no bairro Prado: das 12h05 às 19h35. Na quarta (11/11), uma manutenção entre 6h05 e 9h10 atinge Honório Lemos, Promorar, Ibirapuitã e Vila Promorar, e no sábado o corte também passa por trechos do Centro, das 12h25 às 16h15.

A maioria dos serviços é de obra na rede, concentrada em estradas e localidades do interior e no Balneário Cavera. Todos aparecem como “Aguardando Execução” no sistema de desligamentos programados da distribuidora, consultado nesta segunda-feira (9/11). Datas e horários podem mudar, principalmente se o tempo atrapalhar o serviço; veja o que a Defesa Civil já alertou sobre temporais na região.

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Calendário dos desligamentos

Data Horário Tipo Onde Terça, 10/11 12h01 às 18h31 Obra Estrada do Angico (nº 238 ao 308) Terça, 10/11 12h às 18h20 Obra Angico (Estrada do Angico, nº 248), Inhanduí (Cor. Marne Borges, nº 50 ao 305), Estrada do Inhanduí (nº 247 ao 1390) e Estrada do Itapororó (nº 2200) Quarta, 11/11 6h05 às 9h10 Manutenção Honório Lemos, Promorar, Ibirapuitã e Vila Promorar (dezenas de ruas, lista abaixo) Quarta, 11/11 11h46 às 18h56 Obra Estrada do Caiboaté, Ibirapuitã (Rua Jararaca, nº 76 ao 230) e Rincão São Miguel (Estrada São Miguel, nº 90 ao 210) Quinta, 12/11 11h55 às 18h45 Obra Balneário Cavera (Cor. Sogro Adir, nº 70 ao 200) Sexta, 13/11 12h10 às 18h Obra Ibirapuitã (Av. Cavera, nº 310 ao 400; Rua Quaraí, nº 57 ao 145; Rua São Borja, nº 274 ao 451) e Vila Promorar (Rua Santana, nº 200 ao 388) Sexta, 13/11 12h04 às 18h34 Obra Anita Garibaldi, Emílio Zuneda, Kennedy e Novo Lar (ruas Luiz Araújo Filho, Alberto Pasqualine e João Pessoa) Sexta, 13/11 8h05 às 13h55 Manutenção Lajeadinho (Cor. Taperão, nº 40 ao 45) Sábado, 14/11 12h25 às 16h15 Obra Centro (Av. Dr. Alexandre Lisboa, nº 85 ao 650, e Rua David Canabarro, nº 349 ao 431) Sábado, 14/11 12h05 às 19h35 Obra Prado (Av. Braz Faraco, Praça Marcírio Brittes e ruas Canindé, Guarani, Índia Camaco, Índia Ponaim, Tapajós, Tapuia, Timbira, Charrua e Bororó, entre outras) Segunda, 16/11 11h53 às 18h43 Obra Balneário Cavera (Cor. Lagoa Branca, nº 240) Terça, 17/11 12h31 às 17h41 Obra Rincão São Miguel (Cor. Tolio, Estrada São Miguel e Rincão Segabinazzi) Terça, 17/11 11h55 às 17h45 Obra Estrada do Inhanduí (nº 88) Quarta, 18/11 12h05 às 17h55 Obra Balneário Cavera (Cor. Rincão Camargos, nº 450 ao 600) Quarta, 18/11 12h05 às 18h35 Obra Estrada do Inhanduí (nº 1840 ao 1951) Quarta, 18/11 11h55 às 17h45 Obra Rincão da Chácara (nº 600) Quarta, 18/11 12h às 17h50 Obra BR-290 (Acesso Rosário e Uru), Estrada do Inhanduí, Estrada Mariano Pinto, Estrada Alegrete–Itaqui e Estrada do Silvestre Quarta, 18/11 12h às 18h10 Obra Estrada Mariano Pinto (nº 45 ao 48)

Além dos cortes, o sistema registra seis interrupções momentâneas, as chamadas “piscas”, de menos de três minutos: duas em 10/11 (Estrada do Inhanduí, nº 1250, no começo e no fim do serviço), duas em 14/11 (Prado, também no início e no fim) e duas em 18/11 (Estrada Mariano Pinto, nº 50).

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Ruas da manutenção de 11/11

A manutenção da manhã de 11/11 é a que alcança mais moradores. Pela lista da RGE, ficam sem energia, entre outras, a Praça Gazeta e as ruas Albino R. Severo, Araci Baez, Carlos R. P. Nogueira, Danilo S. dos Santos, Dr. Aloísio S. Moraes, Florentino Irizaga, Gaudêncio Correa Motta, Hugo M. Giacomoni, Mário S. B. Melo, Silvano M. Erizalde e Vereador Alencar S. Bicca, no Promorar; as ruas Adão Fontoura da Silva, Antônio Cândido Oleques, Ney dos Santos Leal e a Travessa Quatro Cavera, em Honório Lemos; a Avenida Cavera (nº 34) e a Rua São Borja (nº 586 ao 734), no Ibirapuitã; e a Rua Santana (nº 367 ao 771), na Vila Promorar.

Sábado, 14/11: Prado e Centro

O corte no Centro termina às 16h15, antes da concentração da Marcha para Jesus, marcada para as 16h30. No Prado, a energia só deve voltar às 19h35, e o sistema ainda prevê pisca às 12h05 e às 19h05.

Como se preparar

Carregue celulares e baterias portáteis antes do horário informado.

Desligue aparelhos sensíveis da tomada, para evitar danos quando a energia voltar.

Quem depende de equipamentos elétricos por motivo de saúde deve avisar a RGE com antecedência.

Estabelecimentos que usam refrigeração devem evitar abrir câmaras e freezers durante o corte.

Fonte e atualização

Os dados vêm do sistema de desligamentos programados da CPFL RGE, que pode ser consultado pelo município no site da distribuidora. O sistema já lista outros desligamentos para 23 a 27/11, que serão detalhados em nova matéria.