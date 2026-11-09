Falta de energia em Alegrete: desligamentos da RGE de 10 a 18/11

9 de novembro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Dois eletricistas trabalhando juntos na manutenção de uma linha de energia
Imagem ilustrativa: eletricistas reparam linha de energia em Boquete, no Panamá. Foto: FranHogan/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

A CPFL RGE programou 18 desligamentos de energia em Alegrete entre terça-feira (10/11) e quarta-feira (18/11). O mais longo é o do sábado, 14/11, no bairro Prado: das 12h05 às 19h35. Na quarta (11/11), uma manutenção entre 6h05 e 9h10 atinge Honório Lemos, Promorar, Ibirapuitã e Vila Promorar, e no sábado o corte também passa por trechos do Centro, das 12h25 às 16h15.

A maioria dos serviços é de obra na rede, concentrada em estradas e localidades do interior e no Balneário Cavera. Todos aparecem como “Aguardando Execução” no sistema de desligamentos programados da distribuidora, consultado nesta segunda-feira (9/11). Datas e horários podem mudar, principalmente se o tempo atrapalhar o serviço; veja o que a Defesa Civil já alertou sobre temporais na região.

Leia mais: Falta de luz em Alegrete: desligamentos da RGE de 6 a 14/11

Calendário dos desligamentos

DataHorárioTipoOnde
Terça, 10/1112h01 às 18h31ObraEstrada do Angico (nº 238 ao 308)
Terça, 10/1112h às 18h20ObraAngico (Estrada do Angico, nº 248), Inhanduí (Cor. Marne Borges, nº 50 ao 305), Estrada do Inhanduí (nº 247 ao 1390) e Estrada do Itapororó (nº 2200)
Quarta, 11/116h05 às 9h10ManutençãoHonório Lemos, Promorar, Ibirapuitã e Vila Promorar (dezenas de ruas, lista abaixo)
Quarta, 11/1111h46 às 18h56ObraEstrada do Caiboaté, Ibirapuitã (Rua Jararaca, nº 76 ao 230) e Rincão São Miguel (Estrada São Miguel, nº 90 ao 210)
Quinta, 12/1111h55 às 18h45ObraBalneário Cavera (Cor. Sogro Adir, nº 70 ao 200)
Sexta, 13/1112h10 às 18hObraIbirapuitã (Av. Cavera, nº 310 ao 400; Rua Quaraí, nº 57 ao 145; Rua São Borja, nº 274 ao 451) e Vila Promorar (Rua Santana, nº 200 ao 388)
Sexta, 13/1112h04 às 18h34ObraAnita Garibaldi, Emílio Zuneda, Kennedy e Novo Lar (ruas Luiz Araújo Filho, Alberto Pasqualine e João Pessoa)
Sexta, 13/118h05 às 13h55ManutençãoLajeadinho (Cor. Taperão, nº 40 ao 45)
Sábado, 14/1112h25 às 16h15ObraCentro (Av. Dr. Alexandre Lisboa, nº 85 ao 650, e Rua David Canabarro, nº 349 ao 431)
Sábado, 14/1112h05 às 19h35ObraPrado (Av. Braz Faraco, Praça Marcírio Brittes e ruas Canindé, Guarani, Índia Camaco, Índia Ponaim, Tapajós, Tapuia, Timbira, Charrua e Bororó, entre outras)
Segunda, 16/1111h53 às 18h43ObraBalneário Cavera (Cor. Lagoa Branca, nº 240)
Terça, 17/1112h31 às 17h41ObraRincão São Miguel (Cor. Tolio, Estrada São Miguel e Rincão Segabinazzi)
Terça, 17/1111h55 às 17h45ObraEstrada do Inhanduí (nº 88)
Quarta, 18/1112h05 às 17h55ObraBalneário Cavera (Cor. Rincão Camargos, nº 450 ao 600)
Quarta, 18/1112h05 às 18h35ObraEstrada do Inhanduí (nº 1840 ao 1951)
Quarta, 18/1111h55 às 17h45ObraRincão da Chácara (nº 600)
Quarta, 18/1112h às 17h50ObraBR-290 (Acesso Rosário e Uru), Estrada do Inhanduí, Estrada Mariano Pinto, Estrada Alegrete–Itaqui e Estrada do Silvestre
Quarta, 18/1112h às 18h10ObraEstrada Mariano Pinto (nº 45 ao 48)

Além dos cortes, o sistema registra seis interrupções momentâneas, as chamadas “piscas”, de menos de três minutos: duas em 10/11 (Estrada do Inhanduí, nº 1250, no começo e no fim do serviço), duas em 14/11 (Prado, também no início e no fim) e duas em 18/11 (Estrada Mariano Pinto, nº 50).

Leia mais:Glênio, o instrutor de dança que renasceu depois de grave acidente produz coreografia

Ruas da manutenção de 11/11

A manutenção da manhã de 11/11 é a que alcança mais moradores. Pela lista da RGE, ficam sem energia, entre outras, a Praça Gazeta e as ruas Albino R. Severo, Araci Baez, Carlos R. P. Nogueira, Danilo S. dos Santos, Dr. Aloísio S. Moraes, Florentino Irizaga, Gaudêncio Correa Motta, Hugo M. Giacomoni, Mário S. B. Melo, Silvano M. Erizalde e Vereador Alencar S. Bicca, no Promorar; as ruas Adão Fontoura da Silva, Antônio Cândido Oleques, Ney dos Santos Leal e a Travessa Quatro Cavera, em Honório Lemos; a Avenida Cavera (nº 34) e a Rua São Borja (nº 586 ao 734), no Ibirapuitã; e a Rua Santana (nº 367 ao 771), na Vila Promorar.

Sábado, 14/11: Prado e Centro

O corte no Centro termina às 16h15, antes da concentração da Marcha para Jesus, marcada para as 16h30. No Prado, a energia só deve voltar às 19h35, e o sistema ainda prevê pisca às 12h05 e às 19h05.

Como se preparar

Carregue celulares e baterias portáteis antes do horário informado.

Desligue aparelhos sensíveis da tomada, para evitar danos quando a energia voltar.

Quem depende de equipamentos elétricos por motivo de saúde deve avisar a RGE com antecedência.

Estabelecimentos que usam refrigeração devem evitar abrir câmaras e freezers durante o corte.

Fonte e atualização

Os dados vêm do sistema de desligamentos programados da CPFL RGE, que pode ser consultado pelo município no site da distribuidora. O sistema já lista outros desligamentos para 23 a 27/11, que serão detalhados em nova matéria.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*