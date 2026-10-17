Falta de luz em Alegrete: desligamentos da RGE de 19 a 26/10

A CPFL RGE programou desligamentos de energia em Alegrete entre segunda-feira (19/10) e segunda-feira (26/10). O corte que atinge a área urbana é o de quarta-feira (21/10), das 9h50 às 13h40, em ruas dos bairros Maria do Carmo, José de Abreu e Novo Lar.Os demais ficam em estradas e corredores do interior, e três deles (22/10, 23/10 e 26/10) ainda não constavam nas listas anteriores do portal.

Todas as ocorrências são de obra e aparecem como “Aguardando Execução” no sistema de desligamentos programados da distribuidora, consultado neste sábado (17/10). Datas e horários podem mudar, principalmente se o tempo atrapalhar o serviço. Em alguns períodos a RGE informa apenas uma interrupção momentânea (“pisca”), inferior a 3 minutos.

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Calendário dos desligamentos

Data Horário Onde Segunda, 19/10 11h30 às 19h06 (com “piscas” de 11h30 às 12h e de 18h36 às 19h06) Estrada Candelária (nº 92 a 595), Corredor Heitor Jardim (nº 26 a 2601), Estrada Itapororó (nº 170 a 870), Estrada Três Capões (nº 550 a 1400), Estrada Angico (nº 1200 a 1250) e Estrada Mariano Pinto (nº 1151) Quarta, 21/10 9h50 às 13h40 Maria do Carmo: Av. José Antônio de Vargas (nº 35 a 1650), Rua Judite Pereira Rodrigues (nº 16 a 432), Rua Mirian Rejane Cardoso Vieira (nº 185 a 278), Rua Neri Maciel de Oliveira (nº 46 a 62), Rua Sandra Mara Franklin (nº 406), Rua SD 1125 (nº 13 a 95) e Rua SOLD 1125 (nº 38). José de Abreu: Rua SD 1019 (nº 94). Novo Lar: Rua Antônio J. Vargas (nº 1681 a 1850) Quarta, 21/10 11h50 às 17h42 Estrada Parové (nº 50 a 60) Quarta, 21/10 11h50 às 17h40 Estrada Caiboaté (nº 25 a 95) Quinta, 22/10 11h50 às 18h44 Corredor Alencastro Cunha (nº 40) e Estrada Caiboaté (nº 68 a 443) Sexta, 23/10 12h05 às 17h55 Corredor Passo da Espera (nº 60 a 451) e Vila Lajeado Grande (Estrada Paulino da Cunha, nº 2000) Segunda, 26/10 12h07 às 19h37 (com “piscas” de 12h07 às 12h37 e de 19h07 às 19h37) Estrada Candelária (nº 350 a 595), Estrada Itapororó (nº 306 a 870 e nº 700), Estrada Três Capões (nº 650 a 1400), Estrada Angico (nº 1200 a 1250) e Estrada Mariano Pinto (nº 1151)

A grafia dos nomes e a numeração seguem a da consulta da concessionária.

Como se preparar

Quem mora ou trabalha nos trechos listados deve carregar celulares e baterias antes do horário, evitar abrir geladeira e freezer durante o corte e desligar da tomada equipamentos sensíveis, como computadores e televisores, para evitar danos quando a energia voltar. Na quarta-feira (21/10), comércios e residências dos três bairros urbanos ficam sem luz por quase quatro horas, no meio do dia.

O portal já detalhou os cortes de 19 e 21/10, os de sábado, feriado e 23/10 e o do Centro, em 14/10. A consulta oficial pode ser feita na página de desligamento programado da CPFL RGE, informando o município e o período. Em caso de falta de luz fora da programação, o contato é pelos canais de atendimento da distribuidora.