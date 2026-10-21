Falta de luz em Alegrete: desligamentos da RGE de 27/10 a 5/11

A CPFL RGE programou oito desligamentos de energia em Alegrete entre terça-feira (27/10) e quinta-feira (5/11). O único que atinge a área urbana é o de segunda-feira (2/11), das 11h45 às 18h15, em ruas do bairro Prado. Os demais ficam em estradas e localidades do interior.

Todas as ocorrências aparecem como “Aguardando Execução” no sistema de desligamentos programados da distribuidora, consultado nesta terça-feira (20/10). Datas e horários podem mudar, principalmente se a chuva atrapalhar o serviço: o Inmet prevê pancadas na quarta e na quinta desta semana.

Calendário dos desligamentos

Data Horário Tipo Onde Terça, 27/10 8h30 às 14h Manutenção Cerro da Sepultura, Guassu Boi, Ibirocaí e estrada do Inhanduí Sexta, 30/10 11h56 às 18h46 Obra BR Ibirocaí (nº 842 ao 1301) Segunda, 2/11 11h45 às 18h15 Obra Bairro Prado: Av. Braz Faraco (1182) e ruas Cariri, Guarani, Índia Camaco, Índia Ponaim e Salamanca do Jarau Terça, 3/11 12h20 às 18h10 Obra Estrada do Buracal (nº 1200 ao 1230) Quarta, 4/11 12h13 às 18h03 Obra Estrada do Itapororó (nº 2877) e Estrada do Silvestre (nº 4040 ao 9060) Quinta, 5/11 12h20 às 18h10 Obra Estrada da Sepultura (Cor. Cila Machado) e Estrada do Inhanduí Quinta, 5/11 12h às 19h30 Obra Rincão São Miguel (Rincão Pancieira) e Estrada Mariano Pinto (nº 45 ao 48) Quinta, 5/11 12h às 17h48 Obra Rincão São Miguel (Estrada São Miguel, nº 550 ao 1732)

Como se preparar

Carregue celulares e baterias portáteis antes do horário informado.

Desligue aparelhos sensíveis da tomada, para evitar danos quando a energia voltar.

Quem depende de equipamentos elétricos por motivo de saúde deve avisar a RGE com antecedência.

Estabelecimentos que usam refrigeração devem evitar abrir freezers e geladeiras durante o corte.

A segunda-feira (2/11) é feriado de Finados. Quem pretende visitar o cemitério ou fazer compras no bairro Prado deve considerar o horário do corte.

Os cortes de 21 a 26/10, incluindo o da área urbana em Maria do Carmo, José de Abreu e Novo Lar, estão em outra matéria do portal. Os do período anterior estão em Falta de luz programada em Alegrete: ruas e horários de 8 a 16/10.

Fonte: sistema de desligamento programado da CPFL RGE, consulta para Alegrete em 20/10/2026.