Falta de luz em Alegrete: desligamentos da RGE de 27/10 a 5/11

A CPFL RGE programou oito desligamentos de energia em Alegrete entre terça-feira (27/10) e quinta-feira (5/11). O único que atinge a área urbana é o de segunda-feira (2/11), das 11h45 às 18h15, em ruas do bairro Prado. Os demais ficam em estradas e localidades do interior.
Todas as ocorrências aparecem como “Aguardando Execução” no sistema de desligamentos programados da distribuidora, consultado nesta terça-feira (20/10). Datas e horários podem mudar, principalmente se a chuva atrapalhar o serviço: o Inmet prevê pancadas na quarta e na quinta desta semana.
Calendário dos desligamentos
|Data
|Horário
|Tipo
|Onde
|Terça, 27/10
|8h30 às 14h
|Manutenção
|Cerro da Sepultura, Guassu Boi, Ibirocaí e estrada do Inhanduí
|Sexta, 30/10
|11h56 às 18h46
|Obra
|BR Ibirocaí (nº 842 ao 1301)
|Segunda, 2/11
|11h45 às 18h15
|Obra
|Bairro Prado: Av. Braz Faraco (1182) e ruas Cariri, Guarani, Índia Camaco, Índia Ponaim e Salamanca do Jarau
|Terça, 3/11
|12h20 às 18h10
|Obra
|Estrada do Buracal (nº 1200 ao 1230)
|Quarta, 4/11
|12h13 às 18h03
|Obra
|Estrada do Itapororó (nº 2877) e Estrada do Silvestre (nº 4040 ao 9060)
|Quinta, 5/11
|12h20 às 18h10
|Obra
|Estrada da Sepultura (Cor. Cila Machado) e Estrada do Inhanduí
|Quinta, 5/11
|12h às 19h30
|Obra
|Rincão São Miguel (Rincão Pancieira) e Estrada Mariano Pinto (nº 45 ao 48)
|Quinta, 5/11
|12h às 17h48
|Obra
|Rincão São Miguel (Estrada São Miguel, nº 550 ao 1732)
Como se preparar
- Carregue celulares e baterias portáteis antes do horário informado.
- Desligue aparelhos sensíveis da tomada, para evitar danos quando a energia voltar.
- Quem depende de equipamentos elétricos por motivo de saúde deve avisar a RGE com antecedência.
- Estabelecimentos que usam refrigeração devem evitar abrir freezers e geladeiras durante o corte.
A segunda-feira (2/11) é feriado de Finados. Quem pretende visitar o cemitério ou fazer compras no bairro Prado deve considerar o horário do corte.
Os cortes de 21 a 26/10, incluindo o da área urbana em Maria do Carmo, José de Abreu e Novo Lar, estão em outra matéria do portal. Os do período anterior estão em Falta de luz programada em Alegrete: ruas e horários de 8 a 16/10.
Fonte: sistema de desligamento programado da CPFL RGE, consulta para Alegrete em 20/10/2026.
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