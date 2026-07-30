Falta de pediatras impede a ampliação de plantões na Santa Casa

A escassez de pediatras em Alegrete é um problema que, segundo o administrador da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, atinge diversas regiões do país. A falta de profissionais impede a ampliação dos plantões e exige que a equipe atual assuma jornadas extras, para garantir o funcionamento da UTI Neonatal e o atendimento às crianças.

Um dos motivos da falta de pediatras é que diminuiu o número de médicos que se formam e tem interesse pela especialidade, o que vem diminuindo nos últimos tempos. Outro aspecto, é que os recém formados não querem vir para cidades do interior.

E, além disso, segundo o SIMERS, os valores pagos pelo serviço público e por redes credenciadas, muitas vezes, não correspondem a responsabilidade e complexidade do cuidado infantil.

Ainda, de acordo com levantamentos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), dezenas de municípios gaúchos não possuem nenhum médico da especialidade na rede pública, concentrando os profissionais nos grandes centros. Plantões sobrecarregados, falta de estrutura adequada nos postos e hospitais e ausência de planos de carreira atrativos afastam os especialistas do serviço público.