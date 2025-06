Falta de perito expõe a sofrida espera das famílias e corpos longas horas estendidos ao chão

Sempre que há necessidade, é preciso aguardar a chegada de um profissional vindo de Santana do Livramento, a mais de 200 km do município.

O acidente de trânsito que vitimou Valdemar da Silva – conhecido como Funchal – na tarde do dia 4, na Avenida Tiaraju, expôs o drama enfrentado por famílias que passam por situações de morte violenta em Alegrete. O corpo permaneceu cerca de cinco horas estendido na rua. Embora o acidente tenha ocorrido às 16h40, a remoção só aconteceu por volta das 21h40, após a chegada do perito.

E toda essa demora é percebida como descaso. Foram momentos dramáticos vividos pelos familiares da vítima, que precisaram esperar todo esse tempo pela chegada da perícia, enquanto viam o corpo estendido no chão por horas.

A reportagem do PAT, em contato com o Instituto-Geral de Perícias (IGP) em Porto Alegre, recebeu a informação de que foi aberto um processo seletivo para o cargo de papiloscopista, com previsão inicial de contratação de 40 profissionais. Paralelamente, já está autorizado um concurso público, atualmente em fase final de elaboração do edital, voltado para outras áreas da perícia, como técnicos em perícias, peritos e médicos-legistas. A iniciativa busca reforçar o quadro de servidores, especialmente nas regiões com maior carência de profissionais.

A gestão atual também vem trabalhando para reestruturar a distribuição territorial dos serviços periciais no Rio Grande do Sul, com o objetivo de reduzir deslocamentos excessivos, assegurar maior cobertura no interior do Estado e promover melhores condições de trabalho aos servidores.