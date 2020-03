Falta de professores de anos iniciais preocupa direção do CIEP

Uma situação de falta de professores em duas turmas dos anos iniciais na Escola Dr Romário Araújo de Oliveira -CIEP preocupa muito a direção da escola.

Uma turma do segundo ano e outra do quarto estão sem professores e num ato de amor à profissão, duas professoras que não são dessas turmas se dispuseram a atuar com os pequenos. As aulas vão até o recreio às 15h 15min, quando são dispensados.

É uma situação difícil e já fizemos o pedido à CRE que enviou à SEDUC, em Porto Alegre, para pedir a abertura de contratações de professores, informou a diretora Danúbia Vargas. Só que esta situação em que colegas se dispuseram a dar aulas a essas turmas será até sexta -feira ( 6). Depois , infelizmente teremos que mandar os alunos para a casa, diz a diretora.

Ela informa que todo ano enfrentam variadas situações de aposentadorias, laudos e transferências e devido a isso essas turmas ficaram sem professores.

É importante que os pais dos alunos também ajudarem solicitando à SEDUC a contratação de professores.